Vecinalistas impulsan cambios a la ordenanza de control animal

Un grupo de vecinalistas considera que la actual ordenanza no responde a la superpoblación canina y piden revisar los artículos de la ley.

La cantidad de animales callejeros no disminuye en Comodoro Rivadavia. Los ataques son cada vez más constantes y los referentes barriales reciben múltiples quejas de sus vecinos. Esto llevó a que un grupo de 30 vecinalistas entregara un petitorio en el Concejo Deliberante solicitando que se modifique la ordenanza de control poblacional.

“Cuando se aprobó la ordenanza, enseguida se llamó al intendente y a sus funcionarios para hacer una reunión en Kilómetro 3 porque había algunos puntos que no nos dejaban conformes. Uno de ellos era que levantaran un perro para castralo y volver a dejar donde lo habían encontrado. También proponíamos que se le cobre multa a la persona que tiene un perro y lo deja andar en la calle como si no pasara nada”, aseguró Cristina Pardo, vecinalista del barrio Próspero Palazzo.

En diálogo con El Patagónico, la referente barrial consideró que la ordenanza de control poblacional es un tema que se debe volver a tratar. “La verdad es que los perros siguen estando en la calle y, cada vez, hay más perros. La gente no los lleva a castrar. Hay muchas que hacen que la ley que tenemos no sea efectiva. Hace siete meses que se aprobó y no se está cumpliendo del todo”, destacó.

“Nosotros apoyamos mucho el tema de la castración, las vecinales tienen sus puertas abiertas para todos. Acá en Palazzo dos veces tuvimos jornadas de castración masiva tanto privado como municipal. No le cerramos las puertas a nadie”, agregó.

La situación se agrava y Pardo brindó un panorama de lo que se vive en zona norte. “Yo salgo a dar una vuelta al barrio y veo a los perros rompiendo las bolsas. Seguimos siempre en la misma y la verdad es que los vecinos no se involucran. En zona norte, en Próspero Palazzo, es medio particular el tema porque nosotros tenemos perros comunitarios, pero después tenemos otros perros que tienen dueño y andan en la calle. Otra cosa es la parte de Kilómetro 17 y Kilómetro 18 donde se sufre mucho el tema de las jaurías. Ningún barrio debería tener una jauría”, consideró.

La vecinalista del Próspero Palazzo también pidió por la activación del dispensario canino municipal. “Está condicionado para recibir perros. Que se reciban los perros y que traten de darlo en adopción. Hay muchas formas que se pueden encarar. Hay que buscar una solución.

La gestión de los referentes barriales permitió que generen reuniones con la Municipalidad. La primera se desarrolló en Próspero Palazzo y la segunda se realizará esta semana, posiblemente un domingo, para que puedan participar todos sectores. “La idea es llamar a una mesa de trabajo con las vecinales y el gabinete municipal”, subrayó Pardo.