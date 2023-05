Vecinos sofocaron incendio de un auto abandonado

Este martes sobre las 5 de la madrugada se registró un incendio vehicular en calle Julio Moreno al 500, del barrio Don Bosco. Al llegar efectivos de la Seccional de Kilómetro 8, dialogaron con el propietario del rodado - V.R.B. (54) quien manifestó que el auto se encontraba abandonado y no pretendía iniciar acciones legales.

Se trató de un pequeño foco ígneo dentro del habitáculo de un rodado marca Chevrolet modelo Chevi Malibú y fueron los propios vecinos quienes sofocaron el incendio, con mangueras y baldes con agua.

Se hizo presente de forma preventiva personal de bomberos a cargo del Bombero pero el fuego ya había sido sofocado, por lo que, al cabo de algunos minutos, se retiraron.

El rodado no se encontraba asegurado, y el propietario alegó no querer instar acción legal alguna, dado que el mismo se encontraba abandonado y no era la primera vez que le ocurriría esta situación, manifestando que lo solucionaría por sus propios medios.