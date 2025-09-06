Vélez se consagró campeón de la Supercopa Argentina

Derrotó 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero con goles de Jano Gordon. La final se jugó en el Gigante de Arroyito.

Vélez Sarsfield conquistó este sábado la Supercopa Argentina de fútbol al derrotar por 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en la final jugada en Rosario.

El partido, que tuvo el arbitraje del internacional Facundo Tello, se jugó en el Gigante de Arroyito del club Rosario Central, y los dos goles los marcó Jano Gordon, ambos en el segundo tiempo.

La primera etapa estuvo muy cargada de acercamientos, aunque inició con más intensidad que con la que terminó.

Central Córdoba tuvo las ocasiones más claras, pero Vélez emparejó cerca del entretiempo y se fueron al descanso sin goles.

Al inicio del complemento se adelantó Vélez. Apenas pasados los cinco minutos, de cabeza, Jano Gordon conectó el centro desde un tiro libre de Maher Carrizo y venció a Alan Aguerre para la apertura del marcador. A pesar de verse en desventaja, Central Córdoba fue más claro en su propuesta y jugó incluso un mejor partido que su rival.

Sin muchas más incidencias destacables a lo largo del segundo tiempo, a falta de 10' para el cierre fueron echados tanto Guillermo como Gustavo Barros Schelotto, director y ayudante técnico de Vélez, además de Omar De Felippe, entrenador de Central Córdoba. Si bien terminaron a los abrazos camino al vestuario, la final se picó a ese nivel.

Poco después de los cuarenta minutos, en el ocaso de la final, de nuevo Carrizo asistió a Gordon en un tiro libre que estiró la ventaja de Vélez. Segundos más tarde, Maher ponía el 3-0 en un mano a mano que definió por arriba de Aguerre, pero su carrera partió de una posición ligeramente adelantada y el tanto fue invalidado.

Vélez terminó imponiéndose ante Central Córdoba, tomando revancha de la caída que sufrió en la final de la última Copa Argentina. Además alcanzó su segundo título en dos meses, luego de vencer a Estudiantes en la Supercopa Internacional con otro cruce en el que el Fortín debió revertir su antecedente más reciente.