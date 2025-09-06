Facundo Ferra venció en la final de pilotos invitados de Clase 2 del TN

Se quedó con la victoria en el autódromo de Buenos Aires, donde el comodorense Sandro Abdala ocupó el 14º puesto.

Facundo Ferra logró su primera victoria en el TN Clase 2 al imponerse en la prueba final disputada entre los invitados de La Carrera de los 200 Pilotos, válida por la novena fecha del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros cuyo segundo día de actividad oficial llegó a su fin en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Quien compitió con el Toyota Etios que utiliza Joaquín Cafaro, llegó al primer puesto en los últimos metros de competencia del Gran Premio Elf - Copa Supermercados Coto, cuando sobrevino un toque entre Luis José Di Palma y Tomas Vitar, este último, líder durante todo el desarrollo de una vibrante competencia que tuvo a los dos citados en un mano a mano intenso por la primera posición en la totalidad de la competencia.

Josito Di Palma, a bordo del auto que utiliza Iñaki Beitia, logró colocar a la derecha el Toyota Yaris respecto al Peugeot 208, pero perdió parcialmente el control de su auto y golpeó contra el Peugeot 208 que habitualmente conduce Gonzalo Antolin, lo cual le abrió el camino al piloto uruguayo para convertirse en ganador por primera vez en el TN, con apenas dos competencias disputadas.

Tomas Vitar, Josito Di Palma y Facundo Ferra mantuvieron ese orden durante toda la carrera, pero ello no impidió que el desarrollo de la competencia sea emotivo hasta la caída de la bandera a cuadros, que le aportó a Joaquín Cafaro valiosos quince puntos en función de la disputa por el campeonato. Tras el podio, que completaron Tomas Vitar y Josito Di Palma, los pilotos Lucas Colombo Russell, a bordo del Toyota Yaris que utiliza Bautista Damiani, y Matías Antolín, convocado por Juan Eduardo Kreitz para compartir el Peugeot 208. Javier Bernardini, Felipe Martini, Thomás Marchesín, Joaquín Telo y Matias Clapier completaron la primera decena de clasificados tras la caída de la bandera a cuadros, informó la página del TN.

En cuanto a los pilotos comodorenses, Sandro Abada, con Toyota Etios, finalizó en el 14º puesto, mientras que su hijo Emanuel (Etios) abandonó a una vuelta para el final quedando en el 41º lugar.