Vernaci contra Lanata: "no tiene las pelotas bien puestas"

Elizabeth “La Negra” Vernaci recogió el guante y cruzó a Jorge Lanata tras la frase desafortunada sobre su físico. "¿Qué le pasa que se ocupa de mi gordura o no, en vez de pedir disculpas por haber hecho algo tan espantoso?", disparó la locutora.

Al aire de su programa, La Negra Pop (Pop Radio 101.5), La Negra Vernaci destrozó a Jorge Lanata por hablar sobre la salud de Wanda Nara y le respondió por su comentario despectivo: "¿Qué le pasa al gran periodista devenido en chusma de barrio mala? ¿Qué le pasa que se ocupa de mi gordura o no, en vez de pedir disculpas por haber hecho algo tan espantoso? Corrió el eje. Quiere que hablemos de gordura en vez de hablar de lo importante que es cómo un gran periodista devino en ser una persona sin moral, que de pronto habla de la salud de una persona sin que esa persona lo haya autorizado".

"Y ni siquiera tiene las pelotas bien puestas como debería tener un hombre... que quiera poner el acento en la gordura de la gente en vez de la gran cagada que se mandó... es inmoral, violó todas las éticas. Cómo vas a hablar de la salud de una mamá con cinco hijos chicos y cuando tiene que contestar se ocupa de mí y de si estoy gorda o flaca. Solamente una persona mala hace lo que hiciste vos. La impunidad, la soberbia...", cerró picantísima la locutora.

LANATA VS VERNACI

La conductora de La Negra Pop (Pop Radio 101.5) analizó los dichos de Jorge Lanata sobre Wanda Nara al aire de su programa y disparó filosa: "¿Qué dijo el gordo ridículo? Me gusta utilizar la palabra gordo, no estoy deconstruida, la uso muchas veces desde un lugar peyorativo, por ejemplo, para hablar de lo que hizo este hombre con la salud de Wanda Nara".

"El periodista argentino devenido en chusma de radio, Jorgito Lanata. Él dice que no cree que haya hecho algo malo. En vez de decir 'se me escapó, estuve mal'. Pero cuando levanta el dedito para acusar al resto... ¿Uno no puede tener autocrítica", sentenció. Y siguió irónica: "Hay que ser muy vanidoso para creer que vos no provocas absolutamente nada más que admiración.

"Vamos a separar las cosas: él no necesita ser polémico para ser un gran periodista. A mí no me gusta hacia donde va, pero es un gran periodista. Le gusta el quilombos y que hablemos de él, así que vamos a cambiar de tema", concluyó La Negra Vernaci.

Tras la polémica por sus dichos sobre la salud de Wanda Nara, Jorge Lanata visitó DDM (América) el miércoles 19 de julio, recogió el guante y le respondió a quienes lo criticaron.

Tras apuntar contra Ángel de Brito por decir que era "inmundo" lo que había dicho sobre Wanda Nara, Jorge Lanata cruzó a Elizabeth "Negra" Vernaci por tratarlo de "gordo ridículo".

El periodista aseguró que le causó gracia las declaraciones de la locutora, pero le respondió con una frase desafortunada que incomodó a Mariana Fabbiani, la conductora de DDM.

"Lo de Vernaci me pareció gracioso. Que diga que soy un gordo ridículo... pero no (me da gracia) por eso, porque ella cree que está flaca, debe creer, porque por eso dice eso de otra persona", lanzó el conductor de PPT (El Trece). "Ay, Jorge... no, no... No es así, ninguno de los dos estuvo bien", lo frenó Mariana, notablemente incómoda.