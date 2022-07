Vettel dejará de correr a fin de año

El piloto alemán Sebastian Vettel pondrá fin a su ilustre carrera en la Fórmula 1 al final de la temporada. El cuatro veces campeón de la máxima categoría del automovilismo finaliza su contrato con Aston Martin este año y anunció su decisión a través de un comunicado.

"He tenido el privilegio de trabajar con mucha gente fantástica en la Fórmula Uno durante los últimos 15 años, hay demasiados para mencionar y agradecer. La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar para mí, y he pasado mucho tiempo pensando en ello. Al final del año quiero tomarme más tiempo para reflexionar sobre en qué me enfocaré a continuación", expresó el piloto de 35 años.

Y agregó: “Tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia. Pero hoy no se trata de decir adiós. Más bien se trata de decir gracias, a todos, sobre todo a los fanáticos, sin cuyo apasionado apoyo la Fórmula Uno no podría existir".

Vettel comenzó su carrera en la F1 en 2007 con BMW, luego se mudó a Toro Rosso por un período de dos años antes de unirse a Red Bull, donde terminó segundo en su primera temporada. Luego ganó cuatro títulos mundiales consecutivos entre 2010 y 2013, y pasó a Ferrari en 2015, donde estuvo durante seis campañas.

Vettel terminó 12º en el campeonato de pilotos en 2021, su primera temporada con Aston Martin, y ocupa el 14º lugar en la clasificación en 2022, con solo 15 puntos.

"Quiero agradecer a Sebastian desde el fondo de mi corazón por el gran trabajo que ha realizado para Aston Martin durante el último año y medio. Le dejamos claro que queríamos que siguiera con nosotros el próximo año, pero al final ha hecho lo que cree que es correcto para él y su familia, y por supuesto que lo respetamos", dijo el presidente ejecutivo de Aston Martin, Lawrence Stroll, a través de un comunicado.

Y añadió: "Ha conducido algunas carreras fantásticas para nosotros y, detrás de escena, su experiencia y conocimientos con nuestros ingenieros han sido extremadamente valiosos. Es uno de los grandes de todos los tiempos de la Fórmula Uno y ha sido un privilegio haber podido trabajar con él. Continuará compitiendo para nosotros hasta el Gran Premio de Abu Dabi de 2022 incluido, que será su participación número 300 en el Gran Premio. Le daremos una despedida fabulosa".