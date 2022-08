Victoria de Central Córdoba para engrosar su promedio

Central Córdoba de Santiago del Estero goleó este martes 3-0 a Colón de Santa Fe, por la 14ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El Ferroviario y el Sabalero se midieron en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Claudio Riaño, Alejandro Martínez -de penal- y Hernán López marcaron los goles para el conjunto dirigido por Abel Balbo, que se alejó de Aldosivi en los promedios y sueña con permanecer en Primera división.

El primer tiempo comenzó muy trabado y disputado en la mitad de cancha, y tanto Central Córdoba como Colón esperaban en su propio campo un error del rival. A los 17 minutos de juego, el cero se rompió gracias a un golazo de Claudio Riaño: el delantero del Ferroviario recibió la pelota cerca de la medialuna, giró y sacó un tremendo derechazo que se clavó en el ángulo para poner 1-0 arriba al conjunto de Santiago del Estero. Se fueron al descanso con ese resultado.

El complemento comenzó de la misma manera y, a pesar de ir perdiendo, la visita no mostró reacción y quedó muy lejos del arco defendido por César Rigamonti. Cuando promediaba la segunda mitad, Central Córdoba liquidó el partido con dos goles en cinco minutos. A los 20, tras la intervención del VAR, Alejandro Martínez puso de penal el 2-0, y a los 25 Hernán López , con una gran definición, selló el 3-0 final.

Con este resultado, Central Córdoba llegó a los 17 puntos y quedó en la 15ª posición de la Liga Profesional. Además, se despegó de Aldosivi, que es el último equipo que hoy estaría perdiendo la categoría. Por su parte, Colón se quedó con 15 unidades, en el 22° puesto de la tabla.

Síntesis

Central Córdoba 3 / Colón 0

Central Córdoba: César Rigamonti; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Matías Di Benedetto y Jonathan Bay; Alejandro Martínez, Jesús Soraire, Nicolás Linares, Francisco González Metilli; Hernán López, Claudio Riaño. DT: Abel Balbo.

Colón: Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Christian Bernardi, Leonel Picco, Juan Sánchez Miño, Juan Pablo Álvarez; Facundo Farías y Ramón Abila. DT: Sergio Rondina.

Gol PT: 17’ Claudio Riaño (CC).

Goles ST: 20’ Alejandro Martínez (CC) de penal, 25’ Hernán López (CC).

Cambio PT: 21’ Juan Cruz Kaprof x Riaño (CC).

Cambios ST: al inicio Julián Chicco x Picco (C) y Tomás Sandoval x Farías (C), 23’ Luis Rodríguez x Sánchez Miño (C), Andrew Teuten x Delgado (C) y Baldomero Perlaza x Alvarez (C), 30’ Francisco Grahl x Kaprof (CC), 39’ Lucas Besozzi x Metilli (CC), Enzo Kalinski x López (CC) y José Gomez x Ramírez (CC).

Amonestados: Riaño (CC).

Incidencias: No se registraron.

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Unico Madre de Ciudades.