Vidal respaldó a Milei: "es muy pronto para juzgar"

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, manifestó su apoyo al presidente, Javier Milei, a siete meses del inicio de su gestión a cargo del Ejecutivo Nacional. Subrayó la importancia de darle tiempo para implementar sus políticas. Asimismo, destacó los cambios recientes en Santa Cruz, particularmente en la lucha contra la corrupción, señalando que "se dejó de robar", diferenciándose de gestiones anteriores.

El titular del Ejecutivo señaló en diálogo con La Nación que su provincia "fue saqueada durante muchos años y las políticas que se aplicaban eran solamente para favorecer a un pequeño sector, al más beneficiado, al que para la tribuna gritaba que trabajaba para sociedad en común y en la privada trabajaban solo para ellos. Se dejó de robar y todos los días se trata de recuperar la cultura del trabajo; tenemos otra mirada distinta a lo anterior. Vamos a favor de la educación, la generación de empleo, entendiendo que la producción es la base de la economía. Si trabajamos, nos concentramos en producir más, la economía va a dar un giro que va a ir en beneficio de los argentinos”.

A nivel nacional, Vidal aseguró que es crucial "darle tiempo, una oportunidad, es muy pronto para juzgar (a Milei). Hay que dejarlo trabajar. Hoy tiene Ley Bases y en este momento está en un proceso de reglamentación de la ley".

También reconoció que el país no está atravesando su mejor momento, pero atribuyó esto a políticas inadecuadas de los últimos años que han deteriorado la cultura del trabajo: "Es cierto que no estamos atravesando el mejor momento, pero también es verdad que en este país se arrastra con políticas que no fueron las adecuadas para desarrollar a la Argentina. También se ha perdido la cultura del trabajo y tiene que ver con las políticas que han generado en los últimos años en donde se trató de hacerle entender a gran parte de la sociedad que el Estado lo tenía que hacer todo: el Estado era el padre, la madre, el tutor, el encargado de ir. El Estado era todo y eso no existe”, expresó.

“Quiero creer y acompañar a este gobierno para que le vaya bien entendiendo que si le va bien le va bien a todos los argentinos. Hay algún tipo de incentivo que permite alguna mirada más optimista del sector privado, de afuera hacia nuestro país, con respecto a eso estoy conforme; quiero ver qué es lo que sucede acá para adelante”, sostuvo Vidal.