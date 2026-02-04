Vidal supervisó obras del nuevo gimnasio del Colegio N° 15

El gobernador recorrió el avance de la construcción del nuevo gimnasio del colegio provincial de educación secundaria.

En el marco de una agenda de trabajo que realizó en la localidad de la comarca del Lago Buenos Aires, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, supervisó esta obra que se encuentra en un 50% de ejecución.

El proyecto, ejecutado a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), contempla una superficie total de 1.071 metros cuadrados, con hall de ingreso, sector de espera, depósito, gimnasio principal, sanitarios y vestuarios, sumando un espacio moderno y adecuado para el deporte, la recreación y las actividades escolares.

La inversión destinada asciende a $1.982.427.605 y así se dará respuesta a una demanda histórica de estudiantes, docentes y familias de la localidad.

Durante la recorrida, Vidal puso el acento en una definición clara de gestión señalando que “cada obra que iniciamos desde el Gobierno tiene que terminarse. No vinimos a dejar cosas a medias. Terminarlas es lo que realmente le cambia la vida a la gente”.

Además, subrayó que la obra pública no solo mejora la infraestructura educativa, sino que también genera empleo y movimiento económico local, fortaleciendo a trabajadores y empresas santacruceñas.

Esta construcción se integra al plan de recuperación edilicia que el Gobierno de Santa Cruz provincial impulsa junto al Consejo Provincial de Educación con intervenciones en establecimientos de toda la provincia para garantizar espacios seguros, dignos y de calidad.