Como parte de la paritaria, las trabajadoras de la cuarta categoría tendrán un nuevo incremento salarial. Cuánto recibirán por hora y por mes.

Viene con aumento: ¿cuánto cobrarán las niñeras desde diciembre?

Tras el aumento de noviembre, las empleadas domésticas tendrán un nuevo incremento salarial en diciembre 2025. Será de 1,3%, además de un bono de hasta $14.000, según la cantidad de horas trabajadas. La suba impactará en todas las categorías, incluyendo una de las más demandadas: asistencia y cuidado de personas, donde se encuadran las niñeras.

El nuevo acuerdo paritario fue anunciado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), tras una reunión efectuada en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, compuesta por representantes sindicales, empleadores y autoridades estatales de los ministerios de Economía, Desarrollo Social y la Secretaría de Trabajo. En ese encuentro se pactó un incremento total del 2,7% dividido en dos tramos: 1,4% para noviembre y 1,3% a pagar en diciembre, además del bono por tres meses.

Cuánto cobrarán las niñeras en diciembre 2025

Tanto las niñeras como los cuidadores de adultos mayores forman parte de la cuarta categoría de empleados de casas particulares, cuyas tareas principales incluyen la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas. Esto abarca desde individuos enfermos o con discapacidad hasta niños, adolescentes y adultos mayores.

¿Cuánto cobrarán las niñeras en diciembre 2025?

Para los trabajadores de esta categoría que tengan acuerdos por hora o por jornada, la CNTCP publicó los valores mínimos de referencia de diciembre 2025 para quienes prestan servicios para un mismo empleador menos de 24 horas semanales:

Con retiro: el monto de referencia es de $3.383,54 por hora

Sin retiro: el valor establecido es de $3.784,32 por hora

Por otra parte, para las niñeras y cuidadores que tengan un esquema mensual, es decir que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, los sueldos de referencia son los siguientes:

Mensual con retiro: $427.821,61

Mensual sin retiro: $476.755,68

Cómo quedarán todas las categorías de empleadas domésticas en diciembre 2025

Así quedan todas las categorías con el último aumento estipulado por paritarias:

Primera categoría: supervisor/a

Con retiro: $471.956,01 mensuales / $3.783,33 por hora

Sin retiro: $525.712,99 mensuales / $4.143,70 por hora

Segunda categoría: personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)

Con retiro: $438.475,56 mensuales / $3.582,79 por hora

Sin retiro: $488.091,78 mensuales / $3.926,84 por hora

Tercera categoría: caseros

$427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)

Con retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Sin retiro: $476.755,68 mensuales / $3.784,32 por hora

Quinta categoría: personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento)

Con retiro: $384.713,01 mensuales / $3.135,99 por hora

Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Estos valores representan únicamente el salario base. Los empleadores deben abonar de manera adicional conceptos como antigüedad, aportes jubilatorios y obra social, según corresponda.

Cómo se calcula el bono para las empleadas domésticas

La nueva paritaria estableció una suma fija no remunerativa de hasta $14.000 que se pagará por tres meses: noviembre, diciembre y enero. La cifra de este concepto varía según la cantidad de horas trabajadas, de acuerdo al siguiente esquema:

De cero a 12 horas semanales: $6.000

De 12 a 16 horas semanales: $9.000

Más de 16 horas semanales: $14.000

Quiénes recibirán un porcentaje extra con sus salarios

El Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al 30% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en determinadas provincias. Entre ellas, se encuentran:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Patagones, dentro de la Provincia de Buenos Aires