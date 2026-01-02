Viernes 2 de enero: nubosidad variable y máxima de 20°C

Este viernes 2 de enero de 2026 se presentará con condiciones estables y cielo mayormente nublado durante gran parte del día. No se esperan precipitaciones y las temperaturas se mantendrán agradables, según el pronóstico oficial.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente cubierto, con una temperatura cercana a los 14 grados y vientos leves del sector sur, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias será baja, entre el 0 y el 10 por ciento.

Por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 20 grados. El viento soplará del este, manteniendo una intensidad similar a la de la mañana.

Hacia la noche, volverá a predominar la nubosidad, con una temperatura que descenderá hasta los 15 grados. El viento rotará al este y aumentará levemente su intensidad, con ráfagas de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

La jornada se presentará estable y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo liviano durante la mañana y la noche.