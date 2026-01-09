Viernes con nubes y clima templado en Comodoro Rivadavia

Este viernes se presentará con condiciones estables en Comodoro Rivadavia, sin probabilidad de precipitaciones y con temperaturas agradables a lo largo de toda la jornada.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 22 grados y viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde, el cielo se tornará mayormente nublado, con una máxima prevista de 27 grados y viento del noreste entre 13 y 22 km/h.

En horas de la noche, continuará el cielo mayormente nublado, con una temperatura que rondará los 24 grados y viento del este con la misma intensidad.

No se esperan lluvias y el día será ideal para actividades al aire libre, con un clima cálido pero sin extremos.