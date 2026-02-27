Viernes con temperaturas agradables y cielo variable en Comodoro

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes 27 de febrero una jornada estable en Comodoro Rivadavia, con buenas condiciones del tiempo y sin probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.

Durante la mañana, el cielo estará algo nublado, con una temperatura mínima cercana a los 19°C y vientos leves a moderados del oeste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, se espera un aumento de la temperatura, que alcanzará una máxima de 25°C, con cielo parcialmente nublado. El viento continuará soplando del sector oeste, con intensidades de 23 a 31 km/h.

Hacia la noche, el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura que descenderá hasta los 23°C. El viento rotará al sector norte, manteniendo velocidades de 23 a 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.