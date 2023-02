Virginia Da Cunha contó cuál fue el peor momento de su vida con Bandana

Los comienzos del nuevo milenio en el que estamos fueron atravesados por una nueva moda llamada Teen Pop que involucraba bandas juveniles de muchos integrantes que tenían como estereotipo la belleza física, algo que surgió en Estados Unidos y luego se trasladó a nuestro país. En ese rubro apareció con fuerte éxito Bandana, la agrupación que fue furor desde el 2001 hasta el 2004 aproximadamente.

El éxito de las 5 integrantes, Lissa Vera, Lourdes Fernández, Ivonne Guzmán, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha fue rotundo en la juventud de aquella época. Sin embargo, hoy en día Da Cunha recordó aquel momento con un fuerte mensaje reflexivo acerca de la salud.

Virginia compartió una foto suya del 2001, cuando tenía nada más que 20 años, y arrancó escribiendo: ““44 kg #Tbt 2001””. En el pie de foto dejó un largo texto refiriéndose al peso, ya que contó que pesaba 44 kg, lo que claramente marca un mal estado alimenticio.

“Eso pesaba a mis 20 años, parecía una nena de 14, iba a la facultad, practicaba deportes y hacia danza jazz. No paraba, me exigía el 10 en todo y me enojaba si la ensalada tenía aceite de más”, comenzó el relato de la actual vocalista del grupo de Power Pop llamado V.

La cordobesa continuó: “Con ese cuerpo me presenté al casting y quedé elegida…de pronto millones de niñas y mujeres aspiraban a ser como yo. Mi energía no estaba en mi cuerpo, en la tierra; sino en el aire, en poder seguir en movimiento. Hasta que el mismo cuerpo me empezó a parar a través de enfermedades, pero era mi mente la que debía sanar; mi mirada la que necesitaba transformar”.

“Todas las mujeres pasamos por una etapa en la vida donde nos exigimos una “belleza” tan superficial e impuesta que linda la enfermedad. Una etapa donde nos obsesionamos con el peso y la forma para no dejar de ser deseadas. Porque nos hicieron creer que esa era nuestra fuerza, pero es una gran trampa”, agregó.

La artista de actualmente 41 años siguió: “El nuevo desafío es el equilibrio… el nuevo poder es el del trabajo interno, la nueva belleza es la del bienestar. Elijan con consciencia el alimento y disfruten el placer de cada bocado, muevan el cuerpo, pero especialmente no dejen de habitar la pausa, alimentar el alma y desafiar la mente”.