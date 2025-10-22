La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza por Corrientes enfrenta cuestionamientos por el domicilio que declaró ante la Justicia Electoral, ubicado en una propiedad en construcción y que no le pertenece.

Virginia Gallardo, floja de papeles: su domicilio en Corrientes es un terreno baldío

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes, Virginia Gallardo, está siendo señalada en su terruño por desprolijidades relacionadas con el domicilio legal que presentó ante la Justicia Electoral, para ser candidata el próximo 26 de octubre.

Según pudo saber PERFIL, Gallardo tiene domicilio en una localidad a veinte kilómetros de la capital provincial llamada San Cayetano, que, según el censo del año 2022, tiene 972 habitantes y pertenece al Departamento de Riachuelo.

Diversas fuentes locales señalan que el domicilio que brindó Gallardo en la Justicia Electoral es una obra en construcción. Además, no es de propiedad de la actriz y vedette que el próximo domingo disputará, encabezando la boleta violeta, una banca en la Cámara de Diputados.

Si bien la Justicia habilitó a Gallardo a presentarse en una lista, en la provincia destacan que no reside allí desde hace años. Así lo hizo saber el intendente local de Riachuelo, Martín Jetter.

“Virginia Gallardo tiene un DNI con dirección en San Cayetano. La dirección existe, pero es una construcción que no está a su nombre y no vive acá”, señaló el jefe comunal. Cada candidato debe presentar una DDJJ para ser validado en la boleta.

La vedette y candidata protagonizó hace escasos días un furcio que la obligó a salir a aclarar. “Hay 35 (millones de pobres) y antes había 56... esa es la política que yo hago”, dijo días atrás Gallardo durante una entrevista, confundiéndose porcentajes y millones en materia de cifras de pobreza.

“Hablaba de porcentajes; perdón por no haberlo aclarado”, sostuvo en redes aclarando la confusión.

Pero los problemas que exhibe Gallardo se suman a una larga lista de dificultades, problemas legales y denuncias que tienen los candidatos libertarios.

En efecto, se filtraron una serie de audios en los que el diputado libertario de Tierra del Fuego, Santiago Pauli, exhibe el mecanismo con el que se quedaba con los viáticos de sus colaboradores.

Se trata de audios que contienen la conversación entre Pauli y Rolando Correa, un referente territorial de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego.

“Es simple de entender: es un viático por un trabajo que alguien no hace. En vez de exigir un porcentaje de un contrato, que es lo que cualquier partido hace, dijimos: quedate con el 100% del contrato, pero danos los viáticos que no estás usando”, sostiene Pauli en los audios.