Virginia Lago cuestionó a El Trece: "Hay que respetar al público"

La actriz cuestionó la decisión del canal de cambiar el horario de la tira por cuarta vez, para que tenga su arranque a las 23.15, algo que despertó el descontento de muchos de los fanáticos y fanáticas de la serie. “Hay que respetar al público”, sentenció en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Lago insistió que “al público hay que respetarlo y quererlo porque sin ellos no hacemos nada. Así como reparto autógrafos, soy amable cuando me paran en la calle porque significa que mi público sigue presente y me reconoce el trabajo, lo mismo con la ficción”, comparó en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli en “Por si las moscas”.

Y remarcó que “la gente sabe cuándo un trabajo está hecho con todo y no engaña. Me produce emoción. No me parece bien que cambien de horario, desorientan a la gente que sigue la ficción”, precisó durante el ciclo radial.

En cuanto a su personaje, Luisa, una madre de Plaza de Mayo cuya hija desapareció estando embarazada, como muchas de las detenidas-desaparecidas por la última dictadura cívico-militar, la actriz puso en valor la historia que relata su personaje sobre la historia argentina, y la historia más reciente. “Es un personaje que quiero mucho desde el momento que me lo ofrecieron, y agradezco mucho estar contando esta historia”, señaló.