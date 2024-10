Viviana Canosa ahora arremetió contra Yuyito González

En su vuelta a los medios, Viviana Canosa está más picante que nunca contra la administración libertaria y ahora arremetió contra Yuyito González.

La conductora arrancó su editorial titulada "Argentina es un carnaval", en su programa que se emite todos los domingos por Radio Rivadavia, con un audio de la pareja del presidente Javier Milei que decía: "¡Ay! lloro chicos, me da esperanza para mis nietos, me da esperanzas para mí, no sé... eso es lo que me pasa, me puso sensible".

Tras esto -y luego de hacer todo tipo de caras-, Canosa manifestó: "Yuyito está en llamas, un Pacutan para Yuyito González. Igual qué mala actriz que es; cuando hacía que lloraba no se lo creía ni Conan... hace mucho que no hablamos del 'rope'".

"Otra cosa, LAM mostró que Yuyito no toma más taxis ni Uber, ahora tiene custodia policial que la pagamos todos nosotros, el rebaño de pelotudos, le garpamos la custodia a Yuyito, todo con la nuestra", remarcó.

Recientemente, Viviana Canosa criticó con vehemencia a Karina, la secretaria general de la Presidencia, y caracterizó a la administración libertaria como "una puesta en escena".

"Santiago Caputo maneja el país siendo un simple asesor monotributista y sin firmar ningún papel para no ir preso, en este gobierno todo es una puesta en escena. Como el debut de la repostera tarotista, en su rol de líder de masas, ponele. Todos creíamos que 'El Jefe' era lo más serio de la familia, pero no, finalmente todo era una puesta en escena", sostuvo la conductora.

"Es pésima oradora, habla muy mal, no sabe leer de corrido. Dudo que pueda comprender un texto. Si Karina Milei es el cerebro de este gobierno, estamos al borde del ACV", afirmó, antes de presentar un fragmento del discurso de la hermana del Presidente en Parque Lezama.