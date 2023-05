Vóley y natación adaptada definieron clasificados

Este miércoles cerró la instancia local del vóleibol en los Juegos Evita, luego tres intensas jornadas disputadas en el gimnasio municipal 1, para categorías Sub 17 y Sub 15 en ambas ramas. Por su parte, la natación adaptada se desarrolló el martes en las instalaciones del Club Huergo, con el respaldo del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

En vóley, los clasificados a la siguiente instancia zonal son Waiwen Sub 15 en mujeres, Waiwen Sub 15 en varones, Waiwen Sub 17 en mujeres y Savio Sub 17 en varones. Estos equipos se enfrentarán en la próxima ronda con los equipos de Rada Tilly y Sarmiento.

Por su parte, las disciplinas adaptadas que participaron de esta instancia local de los Juegos Evita fueron: Intelectuales (masculino y femenino), motora (masculino) y sordos e hipoacúsicos.

Voley.jpg Foto: Prensa Comodoro Deportes.

Clasificaciones de natación adaptada

VARONES - 25 metros Estilo Libre - Discapacidad INTELECTUAL

1º Landriel Franco Escuela 7702 "27.43

2º Garate Joaquín Club Huergo "Deportes Adaptados" "42.95

3º Magliano Jeremías Escuela VOCES 1 "16.38

VARONES - 25 metros Espalda - Discapacidad INTELECTUAL

1º Landriel Franco Escuela 7702 "36.08

2º Garate Joaquín Club Huergo "Deportes Adaptados" "43.09

3º Giménez Uriel Escuela VOCES 1 "26.40

VARONES - 25 metros Pecho - Discapacidad INTELECTUAL

1º Garate Joaquín Club Huergo "Deportes Adaptados" "42.06

2º Ramírez Lucas Club Huergo "Deportes Adaptados" Sin tiempo

VARONES - 25 metros Estilo Libre - Discapacidad MOTORA

1º López Gustavo Club Huergo "Deportes Adaptados" "43.01

VARONES - 25 metros Estilo Espalda - Discapacidad MOTORA

1º López Gustavo Club Huergo "Deportes Adaptados" "44.16

VARONES - 50 metros Estilo Libre - Discapacidad INTELECTUAL

1º Landriel Franco Escuela 7702 "58.92

2º Garate Joaquín Club Huergo "Deportes Adaptados" 1 "11.41

3º Magliano Jeremías Escuela VOCES 2 "09.32

VARONES - 50 metros Estilo Libre - Discapacidad MOTORA

1º López Gustavo Club Huergo "Deportes Adaptados" 1 "26.28

MUJERES - 25 metros Estilo Libre - Discapacidad INTELECTUAL

1º Sandoval Eva Luna Club Huergo "Deportes Adaptados" "22.45

2º Jofré Martina Escuela VOCES 1 "23.38

MUJERES - 25 metros Estilo Espalda - Discapacidad INTELECTUAL

1º Sandoval Eva Luna Club Huergo "Deportes Adaptados" "26.50

2º Jofré Martina Escuela VOCES 1 "26.84

MUJERES - 50 metros Estilo Libre - Discapacidad INTELECTUAL

1º Sandoval Eva Luna Club Huergo "Deportes Adaptados" "58.92

2º Jofré Martina Escuela VOCES 2 "41.95

MUJERES - 50 metros Estilo Espalda - Discapacidad INTELECTUAL

1º Sandoval Eva Luna Club Huergo "Deportes Adaptados" 1 "09.58

MUJERES - 25 metros Estilo Libre - Discapacidad Sordos e Hipoacúsicos

1º Flandes Estefanía Club Huergo "Deportes Adaptados" "24.08

MUJERES - 25 metros Estilo Espalda - Discapacidad Sordos e Hipoacúsicos

1º Flandes Estefanía Club Huergo "Deportes Adaptados" "24.33

MUJERES - 50 metros Estilo Libre - Discapacidad Sordos e Hipoacúsicos

1º Flandes Estefanía Club Huergo "Deportes Adaptados" 1 "01.51

MUJERES - 50 metros Estilo Espalda - Discapacidad Sordos e Hipoacúsicos

1º Flandes Estefanía Club Huergo "Deportes Adaptados" "58.28