Volvió a postergarse la votación y este viernes retoman sesión

La falta de un acuerdo entre gobernadores y Javier Milei volvió a demorar la votación del proyecto denominado ley ómnibus: por segundo día consecutivo, el presidente de la Cámara baja, Martin Menem, pidió un cuarto intermedio con apoyo de los bloques dialoguistas y el debate seguirá este viernes a las 10 de la mañana. Continúan en negociación otros temas en los que no hay consenso, como privatizaciones y toma de deuda.

La presión de los mandatarios provinciales es el mayor obstáculo de La Libertad Avanza para conseguir los votos y aprobar el proyecto. La lectura que hacen desde las provincias es que es un mal negocio darle al presidente las herramientas que pide para gobernar si no consiguen mayores ingresos a sus arcas.

El más duro en la negociación fue Martín Llaryora, de Córdoba, quien tiene cinco votos de la bancada Hacemos Coalición Federal (HCF). También hicieron sentir su presión los partidos provinciales del bloque Innovación Federal. En la UCR ejercen una presión diplomática. Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes) mantienen el perfil bajo. Maximiliano Pullaro (Santa Fe) activó algunos llamados.

La decisión de postergar la votación llegó después de una reunión que hubo en el despacho de Menem entre el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y referentes de los bloques HCF e IF. Una propuesta de las provincias es incorporar varios fragmentos del capítulo fiscal del proyecto, que fue borrado íntegramente por Milei. Reclaman por la continuidad del Impuesto País, que además piden coparticipar; la moratoria y el blanqueo, que redunda en más fondos para las provincias. Tanta era la decisión de aprobar estos temas que hubo contactos entre los bloques dialoguistas y gobernadores peronistas para garantizar los votos en una votación en particular que ya nadie sabe cuándo será.

En la Casa Rosada por ahora son inflexibles. Retrucan que en tal caso debería debatirse todo el bloque económico que tenía la ley ómnibus, con las subas de retenciones a las exportaciones y la nueva movilidad jubilatoria. Los gobernadores se resisten y piden un pacto fiscal. La imposibilidad de llegar a un acuerdo obligó a postergar una vez más la sesión, cuando en LLA creían que se podía aprobar el proyecto de madrugada.

El cuarto intermedio se produjo con 40 oradores anotados, lo que indica que la votación en general no llegaría antes de las 14 horas de este viernes. Una opción que evalúan en HCF es que luego se pida un cuarto intermedio y se postergue la definición de cada artículo hasta que haya un acuerdo Nación-Provincias. No sería antes de la semana que viene. Milei insiste en que no firmará ningún acuerdo si no tiene la ley ómnibus aprobada y así la negociación sigue en fojas cero.

LAS OTRAS DISCUSIONES

La segunda jornada del tratamiento de la ley ómnibus repitió el itinerario del miércoles: discursos en el recinto, negociaciones en los despachos para definir el texto final y manifestaciones en las inmediaciones del Congreso, ante un operativo policial sin precedentes que reprimía a mansalva para evitar el corte de calles. Por la tarde, mientras se producían incidentes en las calles, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió pasar a un cuarto intermedio, pero ningún bloque opositor lo acompañó.

En La Libertad Avanza empezaron a preocuparse. Descuentan que perderán capítulos enteros, como el ambiental, pero defienden a capa y espada los más sensibles para Milei, como facultades delegadas y privatizaciones. Claro que las discusiones puntales del proyecto se enturbian por la pelea de fondos que libran los gobernadores.

De hecho, por la tarde no estaban los votos para aprobar las facultades en materia económica y financiera porque los mandatarios temen que sean usados para incumplir un futuro acuerdo con Nación. Las otras emergencias que quedan en pie son la energética, tarifaria, administrativa y de seguridad. El gobierno resignó la materia fiscal, como había anunciado el lunes el vocero Manuel Adorni.

Por la tarde, irrumpió en el recinto Karina Milei, se reunió con Menem y le acercó un borrador con una contrapropuesta que tenía muchas de las sugerencias de la oposición dialoguista. La principal fue la reforma del capítulo de privatizaciones, en la que se tomó la alternativa elaborada por Nicolás Massot, de HCF: reducir la lista de empresas (pasó de 36 a 27) y endurecer el control que realiza la bicameral de Reforma del Estado y Privatizaciones.

El texto aún está en estudio en la UCR, la Coalición Cívica y los partidos provinciales. En el radicalismo hay un grupo que insiste en exigir una ley por cada empresa a vender y buscaba asociarse al bloque de Córdoba para imponerlo en el recinto. No está claro si Milei quiere llegar a esa situación: el lunes, su asesor Santiago Caputo, les dijo a las autoridades de la UCR y HCF que prefería resignar la ley si le votaban en contra de las privatizaciones.

Otro tema que no se destraba es la habilitación para tomar deuda externa sin pedir permiso al Congreso, que Milei busca tener a través de dos instrumentos: la eliminación de un artículo de la ley de sostenibilidad, que restringe estas operaciones; y la reforma del artículo 65 de la ley de administración financiera, que fija condiciones para renegociar los pasivos en moneda extranjera.

La UCR se opone a estas reformas. El presidente del Banco Central, Santiago Bausilli; y el secretario de Hacienda, Pablo Quirno, fueron al Congreso a reunirse con el diputado Lisandro Nieri, referente del bloque radical en la Comisión de Presupuesto. Un acuerdo posible sería que el parlamento deba intervenir en caso de default.

La pelea por fondos demoró la discusión por otros capítulos del proyecto que no están cerrados, como el de Seguridad. En el borrador que acercó Karina Milei, se aclara que los organizadores de las manifestaciones pueden ser castigados si son "autores o coautores" de un corte de calles. No pasan el filtro radical los nuevos casos de legítima defensa y el aumento de penas por resistencia a la autoridad. Se seguirán discutiendo este viernes. Como tantos otros temas, publicó LetraP.