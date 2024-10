El expresidente Mauricio Macri participó en un coloquio en Córdoba en el que ensayó una curiosa defensa a Javier Milei. "Votaron a alguien que tenía una psicología especial", dijo en referencia a los modos y formas de vincularse del actual jefe de Estado.

Los vínculos entre Macri y Milei, siempre oscilantes, entraron en un clima armónico en las últimas semanas. El PRO fue clave para sostener el veto al financiamiento universitario y la retribución fue un avance en el pacto de gobernabilidad, con el ingreso a la administración libertaria de funcionarios de la órbita del macrismo.

Mauricio Macri participó disertación en el tradicional “Ciclo de coyuntura” de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Ante el círculo rojo provincial. Mencionó allí que tiene "una muy buena relación" con Milei y volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno. “Hoy nos toca acompañar a quien ha tomado la posta de liderar el cambio, que es el presidente Milei”, dijo.

“La gente, agotada de un fracaso sistemático, dijo 'probemos con algo distinto'. La coalición golpeada que terminó en consolidarse en algo más juntos que cambio, abrió el camino a una propuesta rupturista como la de Javier", expresó.

No obstante, puso reparos en los modos de Milei, aunque dijo: "La gente no es tonta. Votaron a alguien que tenía una psicología especial, con un mandato destructivo y de confrontación". "No dijo que haría algo distinto que lo que está haciendo", agregó. Y se refirió a Carlos Menem: "No dijo 'síganme' o 'revolución productiva', dijo que iba a hacer algo y lo está haciendo, a veces de forma áspera", expresó Macri, quien valoró "la autenticidad" de Milei.

Fuente: Ambito