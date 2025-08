"Voy a dejar de usar insultos", afirmó Javier Milei

El presidente Javier Milei cerró este lunes un evento de la Fundación Faro, donde dejó llamativas afirmaciones, al tiempo que, para sorpresa de propios y extraños, prometió dejar de insultar a todo el mundo que piense diferente a él, como hizo desde el comienzo de la gestión.

Curiosamente en año electoral y durante una semana complicada con disparada del dólar y remarcación de precios, el Presidente recibió que tiene que cambiar "sus formas".

Durante su intervención, el mandatario tuvo afirmaciones particulares, como que "sacar al país adelante" puede llegar a tardar "40 años", o negar que la gente no llega a fin de mes, con el argumento de que no se observa la calle llena de cadáveres. Sin embargo, no dejó de llamar la atención que expusiera la situación sobre sus malas formas.

"Voy a dejar de usar insultos a ver si están en condiciones de poder discutir ideas, porque yo creo que discuten las formas porque carecen del nivel intelectual suficiente para discutir las ideas", argumentó el Presidente. No parece casualidad que esta decisión de Milei, si es que efectivamente la lleva a cabo, surja justo en una de las semanas más complicadas para el Gobierno en materia económica, con la disparada del dólar y la consecuente remarcación de precios.

"Había un señor que fue presidente que fue un insultador serial, le decían 'el Loco', y fue el que transformó la educación argentina: Domingo Faustino Sarmiento", se defendió el libertario, como comparándose con el prócer histórico. De todos modos, Milei insistió contra sus detractores, y prometió: "La dictadura de las formas vamos a enfrentarla respetando sus formas, a ver si muestran tener nivel intelectual. Les lanzamos un desafío, abanderados de las formas, para que queden en evidencia que son unas cáscaras vacías".

El encuentro se desarrolló en el barrio porteño de Puerto Madero, donde también hubo discursos del escritor chileno Axel Kaiser, los economistas Miguel Boggiano, Adrián Ravier y Ramiro Castiñeira y el cineasta Diego Recalde. Además, previamente disertaron el director de la fundación, Agustín Laje, y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.