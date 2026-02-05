Vuelve la Travesía Magagna-Playa Unión

En el Auditorio de Chubut Deportes, este jueves se realizó el lanzamiento de la 26ª edición de la Travesía Playa Magagna-Playa Unión, que se llevará a cabo el sábado 14 de febrero.

Esta tradicional competencia de aguas abiertas, que parte en Playa Bonita y finaliza en el Monumento a Las Toninas, tiene una distancia de 5.500 metros y la última vez que se realizó fue en el año 2023, donde los ganadores en aquella ocasión fueron Alberto Yema y Pilar Leiva.

En la conferencia de prensa estuvieron los organizadores de la Agrupación Marea Aguas Abiertas Playa Unión, Gabriel Radziviluk y Valentina Vitale; Alejandra Ibrahim, miembro del directorio de Chubut Deportes; Luis “Dungui” Torres, jefe del Cuerpo de Guardavidas; y en representación de la Municipalidad de Rawson estuvo Daniel Tamame, secretario de Educación, Cultura y Recreación.

Radziviluk comenzó la rueda de prensa y expresó: “Se viene un nuevo desafío porque cada travesía termina siendo un desafío organizarlo, lleva mucho de logística, por eso agradezco el acompañamiento de Chubut Deportes, el Cuerpo de Guardavidas y la Municipalidad de Rawson. Esto si no se hace de forma articulada sería imposible llevarlo a cabo”.

“La travesía tiene una complejidad, si el mar está en buenas condiciones es un disfrute para los nadadores de aguas abiertas, sabemos que cuando van atravesando la parte del río están a 900 metros de la costa por eso es importante la seguridad de todos los nadadores, ahí van a estar los equipos de kayakistas y botes”, agregó.

Luego, el ‘prode’ invitó “a todos los nadadores de aguas abiertas a hacer esta propuesta de la travesía, siempre teniendo en consideración que no es una prueba fácil, siempre los invitamos pero con ese recaudo de que sean nadadores con experiencia que hayan nadado varias veces en el mar, que hayan probado nadar en esas condiciones y que se animen a hacer la travesía que es muy linda”.

“La largada siempre es muy puntual, va a ser a las 14.30 porque está relacionado con el horario de la marea, si nosotros nos atrasamos los últimos nadadores empiezan a hacer la travesía en contra por eso somos muy puntuales. Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta es que si las condiciones del mar no son las adecuadas se posterga, no la hacemos sí o sí, cuidamos a los nadadores. El punto de salida es Playa Bonita en forma lineal son 5.500 metros hasta el monumento a las Toninas, si se desvían terminan nadando un poco más, por eso es muy importante la orientación del nadador en esta travesía”, cerró.

“COMPLACIDOS DE BRINDAR SEGURIDAD”

Posteriormente, Luis Torres habló sobre la seguridad en el evento: “Nosotros como cuerpo de guardavidas le vamos a brindar la seguridad a la competencia, hacemos la seguridad de todo lo que ocurre en nuestra costa durante nuestro horario de cobertura, vamos a estar complacidos de brindar seguridad, estamos preparados, hemos hecho varias veces en la travesía y es la primera vez que me toca estando al frente del cuerpo así que vamos a poner todos nuestros equipos, tenemos dos gomones, kayakistas, tablas de rescate y los guardavidas que siguen la travesía desde la costa, el lugar más difícil es entre la largada y la desembocadura del río por eso en esa parte vamos a prestar particular atención. Va a estar colaborando también Prefectura y estamos en comunicación con ellos durante la competencia. La seguridad está garantizada y no va a haber ningún tipo de problema”.

Alejandra Ibrahim en representación de Chubut Deportes que auspicia el evento, manifestó: “Como siempre queremos felicitar a los organizadores, mantener esta travesía por 26 años es todo un logro, no hay muchos eventos que se mantengan por tanto tiempo, esto es un esfuerzo constante, van a haber muchos nadadores pero seguro se van a sumar más, los invitamos a que se inscriban hasta el día jueves 12. Queremos que esto siga creciendo año a año, a eso apostamos, la idea de Milton Reyes es acompañar a todos los eventos y potenciar los deportes en este caso los acuáticos, sabemos todo lo que conlleva sobre todo en la seguridad que está garantizada. Vamos a seguir acompañándolos, estaremos ahí para verlos y desde la orilla acompañarlos porque es una hermosa travesía”, culminó.