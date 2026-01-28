Waiwen busca hacerse fuerte en casa

El equipo comodorense quiere cortar una larga racha sin triunfos y mantener la ilusión de entrar en playoffs. Sus rivales en el Socios Fundadores serán Tucumán de Gimnasia este jueves, mientras que el sábado y domingo se medirá ante River Plate y San Lorenzo, respectivamente.

Con el objetivo de revertir una serie de resultados adversos, Waiwen Vóley afrontará desde este jueves el tour 5 de la LVA/RUS 2025/26, donde marcha noveno, solo por delante de Vélez Sarsfield. El elenco comodorense tiene un balance de dos triunfos y una decena de derrotas, y está a tres victorias del octavo, San Lorenzo.

Los dirigidos por Lisandro Luppo buscan cortar la racha de ocho caídas consecutivas, y el tour 5 está marcado por juegos ante rivales directos como Tucumán de Gimnasia el jueves, y el fin de semana River Plate y San Lorenzo, siempre en horario central de las 21:00 en el Socios Fundadores. El tour 6, que cerrará la fase regular, será en River Plate.

Además de los partidos de Waiwen y otros juegos interesantes, un plato fuerte también será el viernes por la noche, con el cruce entre Ciudad y UPCN, los dos mejores equipos hasta el momento en la Liga Argentina.

Todos los partidos se podrán seguir en vivo por Fox Sports y ACLAV Play, y el Tour se disputará en el Estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, con organización de Waiwen Vóley Club. Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma https://innova-ticket.net/.

Programa Tour 5 - Comodoro Rivadavia

JUEVES 29/01

- 11:00 Ciudad Vóley vs River Plate.

- 15:00 UPCN San Juan Vóley vs Monteros Vóley Club.

- 18:00 Boca Juniors vs Defensores de Banfield.

- 21:00 Waiwen Vóley Club vs Tucumán de Gimnasia.

VIERNES 30/01

- 15:00 Vélez Sarsfield vs San Lorenzo.

- 18:00 Tucumán de Gimnasia vs Defensores de Banfield.

- 21:00 UPCN San Juan Vóley vs Ciudad Vóley.

SABADO 31/01

- 11:00 Vélez Sarsfield vs Boca Juniors.

- 15:00 San Lorenzo vs Monteros Vóley Club.

- 18:00 Defensores de Banfield vs Ciudad Vóley.

- 21:00 Waiwen Vóley Club vs River Plate.

DOMINGO 01/02

- 11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley.

- 15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield.

- 18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia.

- 21:00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.