Se enfrenta este domingo a las 18 con UPCN de San Juan por una nueva fecha del 1º Tour de la Liga de Vóleibol Argentino, que se juega en Monteros, Tucumán.

Waiwen espera que la tercera sea la vencida

Tras dos derrotas, Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia intentará este domingo cerrar su participación con un triunfo cuando se enfrente con UPCN de San Juan, por uno de los partidos que dará por finalizado el 1º Tour de la Liga de Vóleibol Argentino, que se juega en Monteros, Tucumán.

El encuentro, que se disputará en el Polideportivo Municipal “Profesor José Nicolás Russo” de Monteros, dará comienzo a las 18, y se podrá ver por Fox Sports y por YouTube a través del canal de la ACLAV.

El elenco, que conduce Lisandro Luppo, arrancó este primer tour con una derrota de 3-1 ante Defensores de Banfield.

El viernes le tocó día de descanso, mientras que este sábado, no pudo en su segunda presentación y cayó por 3-1 ante Monteros Vóley, el anfitrión de este tour inicial.

Los parciales de ese encuentro fueron los siguientes: 21-25, 15-25, 25-21 y 26-28.

Vladimir Bonacic, del elenco chubutense, fue el goleador del partido con 18 puntos, incluidos dos de bloqueo, y luego lo siguió Bautista Gazaba con 15 tantos, 3 de bloqueo.

En el ganador, mientras tanto, el mejor resultó Máximo Mansilla con 17 unidades, con 3 puntos de boqueo, mientras que Nahuel Rojas y Federico Pereyra, aportaron 15 unidades cada uno.

Este domingo, Waiwen espera que la tercera sea la vencida, aunque enfrente tendrá a un UPCN que llega a este partido con victorias ante River Plate (3-1) y frente a Tucumán de Gimnasia (3-1).

La acción arrancará con Vélez Sarsfield-Defensores de Banfield (11:00), continuará luego con Ciudad Vóley-San Lorenzo (15:00), luego UPCN Vóley-Waiwen (18:00) y cerrará con el duelo entre los locales Monteros Vóley-Tucumán de Gimnasia.

………………

Panorama – 1º Tour – Monteros de Tucumán

SABADO 8

- Defensores de Banfield 1 / River Plate 3 (20-25, 25-15, 20-25 y 21-25).

- Ciudad Vóley 3 / Vélez Sarsfield 0 (25-23, 25-19 y 25-22).

- San Lorenzo 1 / Boca Juniors 3 (25-23, 20-25, 23-25 y 19-25).

- Waiwen Vóley Club 1 / Monteros Vóley 3 (21-25, 15-25, 25-21 y 26-28).

DOMINGO 9

- 11:00 Vélez Sarsfield vs Defensores de Banfield.

- 15:00 Ciudad Vóley vs San Lorenzo.

- 18:00 UPCN de San Juan vs Waiwen Vóley Club.

- 21:00 Monteros Vóley Club vs Tucumán de Gimnasia.