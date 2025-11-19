El equipo representativo de Comodoro Rivadavia tiene todo listo para el Tour 2 de la LVA RUS 2025-26, la máxima competencia del vóley nacional. Tras dos derrotas y un gran triunfo ante UPCN, Waiwen vuelve a Tucumán para enfrentar a San Lorenzo, River Plate y el local Gimnasia.

Waiwen se presenta en el 2º Tour de la Liga Nacional en Tucumán

La delegación comodorense de Waiwen Vóley de Comodoro tendrá este fin de semana el segundo tour de la LVA RUS 2025-26, máxima competencia profesional del vóley nacional, a jugarse en San Miguel de Tucumán.

Del 20 al 23 de noviembre desarrollará el 2º Tour de la Liga Nacional, con los comodorenses con descanso el jueves y jugando el viernes 21 ante San Lorenzo (15:00), el sábado 22 ante River Plate (15:00) y el domingo 23 (21:00) frente al local Tucumán de Gimnasia.

Los dirigidos por Lisandro Luppo vienen de menor a mayor en un primer tour en Monteros (Tucumán) con dos primeras derrotas ante Defensores de Banfield y el local Monteros.

Ante los bonaerenses fue caída en cuatro sets (27-25, 18-25, 19-25, 21-25), al igual que ante los tucumanos (21-25/15-25/25-21/26-28), mientras que el tercer juego fue un gran triunfo en remontada 3-2 ante UPCN de San Juan (31-33/25-16/25-23/22-25/10-15).

Ante los sanjuaninos destacaron los 23 puntos del chileno Kaj Bonacic, como así también los 21 del capitán Bautista Gazaba. También sumaron Ramsés Cascú (15), Bruno Wagner (17), Nicolás Oldani (11) y el armador Lucas Astegiano (3).

…………………………..

Programa

Cronograma

Viernes

15:00 Waiwen vs San Lorenzo.

Sábado

15:00 Waiwen vs River Plate.

Domingo

21:00 Tucumán de Gimnasia vs Waiwen.