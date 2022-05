Wanda Nara confesó que cometió un delito

Wanda Nara reconoció en una historia de Instagram que cometió un grave delito, más allá de que su comentario fue como si hubiera hecho algo divertido y por amor, para salvar a su pareja futbolista, dejando en claro que su impunidad.

"¿Hasta dónde llegás por amor?", le preguntaron a Wanda Nara en una historia de Instagram. Y la respuesta de la mediática sorprendió a todos.

"Un ex. Cometió -sic- un accidente hace muchos años y me pasé rápido de asiento. Dije que manejaba yo. Terminé en la comisaría toda la noche. Y con una causa. Y más pericias policiales y mil cosas. Pero él pudo presentarse a tiempo en su club y salir del país (era famoso). ESA SOY YO", escribió Wanda Nara como si fuera una heroína y no una delincuente, como marca lo que hizo, según ella misma reconoce.