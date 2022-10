Wanda Nara contra una participante de Gran Hermano

Con la conducción de Santiago del Moro, se emitió el primer programa de Gran Hermano, en el que se presentaron a todos los participantes e hicieron su gran entrada a la casa más famosa del mundo. El comienzo de esta nueva edición dejó mucha tela para cortar.

Junto a Robertito Funes Ugarte, Wanda Nara fue la encargada de acompañar a los "hermanitos" hasta la puerta de la casa. En las últimas horas, la pareja de L-Gante apuntó duramente contra Martina, una de las tantas jóvenes que ingresó este lunes.

"Acaba de entrar Martina a GH diciendo que ¡le da asquito la bisexualidad y que ser gay debería ser analizado'. CÓMO se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos", sostuvo Wanda en una historia de Instagram.

Y agregó: "Sin embargo, GH es la vida misma. Y lamentablemente y desafortunadamente convivimos a diario con este tipo de comentarios o pensamientos errados. Gracias @telefe por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos. Tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación".

Por último, le envió un claro mensaje a Martina: "Y en cuanto a esta chica es la vida misma que te cruzará con un amigo o un hijo bisexual y entenderás todo de la vida y lo desafortunado del comentario y pensamiento".