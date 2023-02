William Schlenker se casó en la cárcel con Samanta Farjat

Siete meses atrás William Schlenker, condenado a cadena perpetua por el crimen de Gonzalo Acro en 2007 en medio de la interna de la barra de River, rompía el silencio con Infobae. Allí, además de clamar su inocencia, dejaba una frase inquietante: “Si en dos años no revisan mi condena y me liberan, me mato”. Pero ahora, mientras prepara un nuevo recurso ante la Corte Suprema para intentar demostrar que nada tuvo que ver con el hecho, mira la vida de otra manera, o por lo pronto eso se desprende de uno de sus últimos actos: se casó en el registro civil de Marcos Paz con Samanta Farjat, con quien estaba de novio desde tiempo atrás.

El hecho ocurrió el 27 de diciembre pasado a las 13.30 en el edificio ubicado en la intersección de las calles Catamarca y Ramón Melgar de dicha localidad con intervención de las autoridades del juzgado de ejecución penal número uno y del Complejo Penitenciario Federal Número 2, que es la famosa prisión de Marcos Paz donde está detenido desde mayo de 2016 cuando la Cámara de Casación Penal le confirmó la pena de perpetua por haber instigado el crimen de Acro.

La noticia se mantuvo en bajísimo perfil porque Schlenker asegura que su objetivo no es aparecer en los medios por este motivo sino para denunciar lo que asegura es una injusticia para con su accionar. De hecho su círculo cercano destaca la diferencia entre su matrimonio con el de su hermano, Alan Schlenker, quien se casó en el penal de Rawson en marzo de 2022 con su novia Patricia e hizo una fiesta íntima en la cárcel vestido con la camiseta de River y subió los videos a sus redes sociales dando cuenta del acontecimiento. El mayor de los Schlenker también está intentando dar vuelta su situación judicial, pero en su caso solicitando la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

UN PASADO MEDIATICO

Claro que la flamante esposa de William también tiene un pasado mediático. Samanta Farjat se hizo famosa en los 90 cuando apenas tenía 19 años y fue una de las testigos del llamado “Caso Coppola”, la causa que llevó a prisión durante tres meses al ex manager de Diego Maradona, acusado de tenencia ilegal de estupefacientes para comercialización tras el hallazgo de casi medio kilo de cocaína en un jarrón de su departamento de la avenida Libertador. Esa causa se cayó luego que se probara que la droga fue plantada por la Policía en connivencia con el juez federal de Dolores, Hernán Bernasconi, quien terminó condenado por este y otros seis hechos a nueve años de prisión.

Por entonces Farjat protagonizaba junto a Natalia Denegri programas sobre el tema que tenían picos de rating históricos en América TV. Hasta tuvo una canción propia compuesta por el músico Machito Ponce que fue un hit en las radios y las discotecas. Pero tanto tiempo después, Samanta pide derecho al olvido. Tanto que ante la consulta de Infobae sobre su matrimonio, sólo accedió a confirmarlo pero no quiso explayarse más. Sí en cambio pidió que se escuche a su flamante marido y sus razones para lograr que se anule la condena que tiene a perpetuidad y lo dejen en libertad. De hecho Farjat aseguró que están en tratativas con dos abogados para presentar un recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia donde se ofrecerán nuevos testimonios de muchos allegados a la causa donde dejarán en claro que William no tenía nada que ver y con esos elementos nuevos tratarán de desvincularlo.