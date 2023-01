Ya cayeron 13 milímetros y el alerta dependerá del viento

Miguel Bargas, director de Defensa Civil en Comodoro Rivadavia, habló en LaCienPuntoUno sobre los trabajos que se realizan desde el municipio a partir de la lluvia que cae en la región, así como lo que proyectan según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

En primer lugar, el funcionario relató las tareas realizadas desde que se emitió el alerta: “Hace tres días que se están llevando a cabo trabajos en la calle para limpiar los pluviales y no tener grandes sobresaltos. Esta madrugada comenzó a lloviznar y no fue más que un sobresalto con el chaparrón fuerte de las tres de la tarde; hay alguna calle anegada como es habitual y no hay familias que hayan tenido que ser evacuadas… sí se ha entregado nylon”.

Luego, agregó: “Se realizó un recorrido de la ciudad para detectar si hay basura en los canales pluviales porque sigue habiendo vecinos que arrojan los residuos a la calle. La gestión municipal está recorriendo la ciudad”.

Rercordó Bargas que “muchos barrios se fueron desarrollando por usurpaciones y de a poco se fueron regularizando, pero no todos tienen los servicios. Por el momento no ha habido ninguna emergencia. Las obras que se hicieron van a dar resultados en esta lluvia. A medida que vayan progresando las obras, Comodoro va a dejar atrás las inundaciones”.

Por último, comentó la cantidad de agua que se espera en las próximas horas: “Según el SMN en el alerta que emitió se espera entre 45 y 55 milímetros de agua; va a depender del viento. El último registro de las 15 horas indicó que cayeron 13 milímetros“.