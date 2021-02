Ya está disponible la web para inscribirse para ser vacunado

"Vacunate Chubut" se puede llenar un formulario. Sin embargo, se aclara que no garantiza la aplicación inmediata ni tampoco la reserva de un turno futuro para la colocación.

El Gobierno puso on line la página de internet para realizar la inscripción para vacunarse contra el Covid-19. En el mismo se aclara que “el presente formulario no garantiza la inmediata aplicación de la vacuna, y no implica tampoco la reserva de un turno futuro para la colocación de la misma".

Asimismo, se informó que la vacunación contra el Covid-19 se realizará en función de la disponibilidad de las dosis y atendiendo a un cronograma desarrollado por el Programa Provincial de Vacunación, en virtud de la priorización de los distintos grupos de riesgo.

"Una vez que las dosis estén disponibles, usted recibirá una notificación para concurrir al centro vacunatorio más cercano, donde le será aplicada la vacuna contra el Covid-19", describe la página web.

¿Dónde INSCRIBIRSE?

En el siguiente link se podrán inscribir: https://vacunate.chubut.gov.ar/