Ya están los 33 'Pumas' que jugarán el Mundial de rugby  

El head coach australiano Michael Cheika confirmó este lunes el plantel de 33 jugadores de la Selección Argentina de rugby para lo que será la Copa del Mundo de Francia 2023. Los Pumas debutarán en el certamen el sábado 9 de septiembre ante Inglaterra, en Marsella.

El plantel nacional, en el que Julián Montoya será el capitán, estará compuesto por 18 forwards y 15 backs.

Entre las sorpresas, Martín Bogado se ganó un lugar en la lista luego de su debut ante los Springboks el último fin de semana y estará en Francia. Al mismo tiempo, Rodrigo Isgró y Pedro Rubiolo también fueron convocados por el entrenador.

Por su parte, entre los principales ausentes están Matías Orlando, Santiago Cordero, Tomás Albornoz, Lucas Paulos, Bautista Delguy, Lucio Sordoni y Sebastián Cancelliere.

El plantel de Los Pumas para la Copa del Mundo de Francia 2023:

Pilares: Nahuel Tetaz Chaparro, Francisco Gómez Kodela, Joel Sclavi, Thomas Gallo y Eduardo Bello

Hookers: Julián Montoya, Agustín Creevy e Ignacio Ruiz.

Segundas líneas: Matías Alemanno, Tomás Lavanini y Guido Petti.

Terceras líneas: Facundo Isa, Pablo Matera, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pedro Rubiolo y Rodrigo Bruni.

Medio scrums: Gonzalo Bertranou, Lautaro Bazán Vélez, Tomás Cubelli

Aperturas: Santiago Carreras y Nicolás Sánchez.

Centros: Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Jerónimo de la Fuente y Matías Moroni.

Wingers y Fullbacks: Emiliano Boffelli, Juan Cruz Mallía, Mateo Carreras, Juan Imhoff, Rodrigo Isgró y Martín Bogado.

Entre las principales ausencias con respecto al plantel inicial para el 2023, se destacan: Matías Orlando, quien disputó 27 minutos ante los All Blacks en lo que va del año, Santiago Cordero (fue titular el último partido ante los Springboks), Lucas Paulos (jugó vs Australia y Sudáfrica), Tomás Albornoz (ingresó en ambos encuentros ante Sudáfrica), Sebastián Cancelliere (fue titular en el debut del Rugby Championship ante los All Blacks), Lucio Sordoni (estuvo ante Nueva Zelanda) y Bautista Delguy (no pudo jugar ante Nueva Zelanda por una lesión).

Además, entre los que no sumaron minutos con Los Pumas en este año pero fueron incluidos en el plantel inicial, aparecen: Ignacio Calles, Santiago Medrano, Mayco Vivas, Facundo Bosch, Santiago Socino, Joaquín Oviedo, Gonzalo García y Luciano González Rizzoni.