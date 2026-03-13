Yamila Proboste: "esto es todo nuevo para mí y lo estoy disfrutando a pleno"

En la mañana de este jueves, el gerente deportivo Darío Figueroa y la profesora Alejandra Ibrahim, miembro del directorio de Chubut Deportes, recibieron a la deportista Yamila Proboste y a su entrenador Omar Gutiérrez.

Durante la reunión, la atleta contó la experiencia vivida durante el torneo selectivo de lucha olímpica, que se desarrolló en San Fernando, Buenos Aires. En el evento, la joven capitalina junto a su hermana Natalia, fueron seleccionadas para integrar el equipo argentino que va a participar de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026.

El área de Prensa del organismo provincial del deporte dialogó con la deportista y su entrenador.

En el comienzo, Gutiérrez comentó sobre la visita a los funcionarios que “principalmente fue para que conozcan a Yamila, que es una luchadora muy joven, un talento que está dando que hablar, y estamos trabajando con ella para conseguir los objetivos deportivos, agradeciendo siempre a Chubut Deportes, porque si no tuviéramos el apoyo sería muy difícil para los chicos poder participar en estos eventos nacionales para poder integrar el seleccionado en un juego”.

“Las chicas van a participar en el Sudamericano, e inmediatamente están programados los Juegos de Integración Patagónica. Entonces estamos haciendo una estrategia de logística, para poder engranar las dos competencias y poder contar con ellas, que en la actualidad son las mejores luchadoras a nivel provincial y obviamente, siempre buscamos representar a la provincia con los mejores”.

Gutiérrez señaló que “Yamila contó su experiencia y también hablamos sobre las cosas que necesita para avanzar en lo que va a ser su participación en estos juegos. También hicimos hincapié que ella tiene 14 años y va a participar en la categoría U17, enfrentando a las mejores luchadoras de 14 a 17 años del continente. Ella es una de la más jovencitas de todo el equipo y vuelve a destacarse el apellido Proboste como lo han hecho Rafael, Ariel y Natalia en su momento”.

A su turno, la “benjamín” de la dinastía Proboste, comentó: “Esto es todo nuevo para mí y lo estoy disfrutando mucho. Empecé en la actividad por mis hermanos, escuchar sus anécdotas, sus experiencias y verlos entrenar me atrapó. Yo jugaba al fútbol y antes de los Patagónicos iba a un viaje a Esquel, y como no tenían luchadoras de mi peso (49k), Omar me fue a buscar y ahí comenzó mi actividad en la disciplina”.

“Este selectivo en San Fernando fue mi cuarto torneo y mi primer viaje en avión, así que fue muy emocionante. En cuanto a la competencia, mi rival más dura resultó una competidora de Buenos Aires, porque tenía mucha fuerza. Ahora voy a aumentar mi preparación para los juegos y fortalecer una de mis virtudes, que es mi fuerza. Seguramente todo estará planificado por mi entrenador que es muy exigente, grita mucho, es un poco “peleador” (risas), pero muy buen compañero, muy solidario, un gran entrenador ´El rabioso´”.

En el cierre resaltó que “mis hermanos y mi familia en general me apoyan muchísimo en todo lo referente a la lucha, ya se acostumbraron a que todos los hermanos somos luchadores. Trato de no descuidar los estudios. Ya estoy en cuarto año y voy todos los días a clases. Quiero agradecer mucho a Chubut Deportes y a mi mamá y papá que me apoyan siempre”, culminó.