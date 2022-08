"Yo te conozco, vos sos parte": una víctima cruzó en vivo al abogado defensor de la secta

Pablo Salum, víctima y principal denunciante de la secta “Escuela de yoga de Buenos Aires” de Villa Crespo, se cruzó en vivo por TN Central con el abogado defensor de la organización, Federico Bossi Ballester: “Que deje de mentir. Es una vergüenza que este tipo esté ahí. Él era parte de la organización. Que deje de mentir”, dijo casi a los gritos.

Después, Salum contó que él iba a la casa del abogado a “jugar al cuarto oscuro” y que las madres de ambos se conocían: “Decime dónde la tenés, hace 30 años que no la veo. Ella sigue siendo parte de la organización”.

En tanto, el abogado aseguró que él nunca formó parte de ninguna secta, aunque reconoció que sí conocía a la mamá de Salum.

“Da la cara, contale a la gente lo que sale de ahí adentro. Esta vez no zafan. No intenten tocar a personas del poder porque esto se va a poner feo. Quiero que todos vayan presos y paguen por lo que hicieron”, remarcó Salum.

A su vez, pidió que “no haya más encubrimientos”. “Quiero que Juan Percowicz vaya a prisión. Tiene que morirse en la cárcel. Hay riesgo de fuga, así que por favor le pido a la Justicia que no lo deje libre porque se van a escapar”, sostuvo, aunque el abogado dijo que esto no es así. Asimismo, el principal acusador señaló: “No les tengo miedo, ya me arruinaron la vida”.

“Acusaciones por el aire no, yo trato de ser respetuoso y de situar los hechos”, dijo Federico Bossi Ballester. “Usted habla de hechos de hace 30 años y los quiere traer hasta el día de hoy. Personalmente no lo conozco, jamás jugué con él”, indicó el abogado, pese a que Salum contradijo sus dichos a lo largo de toda la entrevista.

En este sentido, Bossi Ballester explicó: “Ninguna de las 19 personas declaró ante la Justicia porque es una estrategia de defensa. Seguramente después van a declarar, pero yo todavía no vi las pruebas porque no hicimos tiempo”.

“Negamos la trata. Para que haya trata, tienen que haber víctimas y no hay víctimas”, remarcó el abogado. Mientras que agregó: “Las supuestas víctimas son mujeres mayores. No me consta que haya ofrecimiento de dinero por sexo”.