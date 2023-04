"Yo ya di lo que tenía que dar"

Cristina Fernández de Kirchner ratificó que no se presentará como candidata a presidenta y pidió un acuerdo de todos los sectores para terminar con la dependencia del dólar.

Aunque los tiempos vertiginosos de la coyuntura argentina contrarían la percepción del tiempo, hace menos de una semana el presidente Alberto Fernández daba un paso al costado de las elecciones 2023 y el Congreso del PJ anunciaba que presentaría alianzas en una ceremonia el 16 de mayo. En ese contexto, este jueves Cristina Fernández de Kirchner hizo su primera aparición pública en una charla donde habló del devenir económico nacional y el acuerdo con el FMI.

El Teatro Argentino fue el marco de la clase magistral titulada "La Argentina Circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica". La actividad también conmemoró el 20° aniversario de los comicios en los que fue electo presidente Néstor Kirchner y presentó la inauguración de la Escuela Justicialista llamada, precisamente. "Néstor Kirchner".

La vicepresidenta sostuvo que "frente a poderes económicos cada vez más concentrado hay un Estado más fragmentado, dividido y enfrentado. ¿A quién le van a hacer creer los políticos hoy, cualquier sea el origen o la idea, que van a poder controlar lo que haga el poder económico y que van a solucionar el problema de los argentinos? Qué no me jodan más con esa fantasía", sostuvo y se refirió a "esos que vienen a decir que la casta tiene miedo, ¿de qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con qué te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? Caraduras".

Además habló sobre el intento de magnicidio en su contra: "No quieren investigar a los que me quisieron matar y que tienen evidentes compromisos con sectores empresarios de la República Argentina". "¿Miedo tengo saben por qué? Porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto. Yo ya viví y ya dí lo que tenía que dar. Temo por los jóvenes, porque hay demasiada cobardía e hipocresía", agregó.

Posteriormente pidió "un programa de gobierno", considerando que "se vienen momentos en el mundo donde vamos a tener que estar preparados para grandes cambios". "La gran discusión no va a ser si capitalismo sí o capitalismo no, sino quién conduce los procesos de producción para no dañar tanto el medio ambiente y que haya mayor igualdad", entendió.