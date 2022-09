Yoanki Mencía: «daré lo mejor de mí en lo que el equipo necesite»  

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia inició este lunes su penúltima semana de pretemporada con miras a la Liga Nacional de Básquetbol que dará comienzo el próximo mes.

En ese contexto, el equipo trabajó esta mañana con todos sus jugadores, incluido el alero Agustín Barreiro quien se recuperó de un golpe que había sufrido en la altura del pecho y que le produjo una osteocondritis.

De ese modo, los jugadores que trabajaron bajo el mando de los asistentes técnicos Juan Varas y Martín Yanguela, además del preparador físico Juan Ercoreca, fueron los siguientes: Sebastián Orresta, Facundo Vázquez, Facundo Mancilla, Ramiro Stehli, Iván Gramajo, Guido Mariani, Xavier Reyes, Agustín Barreiro, Yoanki Mencía, Christ Bonazebi y el pivote Somadina Karachi Edo.

El plantel viajará este jueves a Buenos Aires para jugar dos amistosos ante Ferrocarril Oeste y luego contra Platense. Allí está previsto sumarse el pivote Gerard DeVaughn, como así también el entrenador Martín Villagrán, quien se encuentra trabajando como técnico principal de la Selección argentina U15 masculina.

Luego del entrenamiento que el plantel realizó en horas de la mañana, El Patagónico conversó con Yoanki Mencía, el ala pivote cubano que se prepara para jugar su séptima temporada con la camiseta del Verde.

«Estoy muy contento, ya que es la séptima temporada en Gimnasia y vestir esta camiseta un año más es un placer. Es el club que me abrió las puertas para poder desarrollarme y seguir una temporada más, es algo de agradecimiento y orgullo», afirmó el ala pivote quien el 23 de este mes estará cumpliendo 25 años.

Mencía admitió que no esperaba permanecer tanto tiempo en el club. «Ni me imaginaba incluso llegar acá, encima siendo tan chico. La verdad que nunca me imaginé y que me dieran la oportunidad, es por eso que estoy muy agradecido», destacó.

En otra parte del diálogo con el cubano nacido en la localidad de Sancti Spíritus también se refirió a lo que ofrecerá el equipo en esta nueva temporada, teniendo en cuenta los jugadores nuevos que llegaron y los que ya no están.

«Es como todos los años, será una Liga muy competitiva y muy dura. Armamos un lindo plantel con mucha juventud así que vamos a tener que ponerle mucha energía y en todos los partidos dar el máximo de cada uno para tener un buen resultado», sostuvo el basquetbolista de 1,98 metro de estatura que en la última temporada promedió 13.4 puntos, 6.0 rebotes y 1.5 asistencias por partido.

Gimnasia transita por su sexta semana de trabajo. Al ser consultado si esta pretemporada es igual o más intensa que las que ya le tocó afrontar, Mencía dijo: «La parte más dura es donde te exigen al máximo, recién arrancamos la sexta semana y por ahí debemos bajar un poco las cargas. Tenemos dos amistosos en un par de días así que sí. Siempre se hace un poco duro, pero más allá de que sea receso, uno nunca deja de entrenar, por ahí otros siguen jugando y no se te hace tan dura la pretemporada», expresó quien tuvo un breve paso por Florentino Ameghino de Villa María para jugar la Liga Argentina 2020-21.

Mencía llegó a Gimnasia en enero de 2017, y al poquito tiempo no solo formó parte del plantel del «Verde» local, sino también del equipo de Liga de Desarrollo. Pasaron los años y el cubano poco a poco se fue afianzando en su juego hasta llegar a la titularidad, algo que todo jugador sueña.

La temporada 2022-2023 representará la séptima para Yoanki Mencía. «Si bien llevo mucho tiempo, me veo como un jugador más y ayudaré al equipo en lo que haga falta. No creo que haya en sí ese protagonismo, porque todos somos iguales y vamos por el mismo camino. Así que como siempre, en toda la temporada daré lo mejor de mí en lo que el equipo necesite para obtener un buen resultado», manifestó el jugador de la selección cubana.

Gimnasia jugará este viernes y sábado dos amistosos antes del comienzo de la competencia oficial y Mencía considera que serán fundamentales pare ver como está el equipo de cara al inicio de la Liga.

«Va a ser lindo medirnos antes de que empiece la Liga. Tenemos dos amistosos, para ver cómo está el equipo y poder ajustar algunas cosas y detalles que nos haga falta. Si bien estamos cuatro de la temporada pasada, llegaron muchos nuevos y es para poder conocernos en los amistosos y ver cómo se encuentra el equipo», sentenció Mencía quien se sumó a Gimnasia cuando tenía 19 años.