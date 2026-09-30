El Ejecutivo municipal aseguró que la iniciativa para ampliar la Zona Franca fue enviada al Concejo Deliberante un mes y medio después de la presentación de Aqua Patagonia Innova.

Zárate cruzó a Fiorenzo por la Zona Franca y defendió el avance del proyecto

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia salió al cruce de las declaraciones del empresario Dante Fiorenzo, quien había cuestionado al Ejecutivo por la demora en la disponibilidad de tierras dentro de la Zona Franca para desarrollar el proyecto Aqua Patagonia Innova.

Desde el Municipio señalaron que la presentación ante el intendente se realizó hace menos de cuatro meses y que, durante ese encuentro, se planteó la necesidad de ampliar la Zona Franca y definir una ubicación conveniente para el emprendimiento.

El titular de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, explicó que luego de los análisis legales y urbanos correspondientes, el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza para extender la Zona Franca. Según precisó, ese envío se concretó un mes y medio después de la reunión con el empresario.

La iniciativa se encuentra actualmente en análisis en las comisiones correspondientes del Concejo Deliberante y, de acuerdo con el Ejecutivo, hasta el momento no se presentaron obstáculos para su tratamiento.

Zárate sostuvo que, por la complejidad del proyecto, los tiempos del trámite son adecuados. También señaló que, si Fiorenzo había presentado su propuesta ante alguna otra persona o institución hace un año o más, esa gestión no se realizó ante la Municipalidad.

Desde el Ejecutivo remarcaron además que el desarrollo de los recursos marinos, especialmente la acuicultura, forma parte de las estrategias impulsadas para diversificar la economía local y generar empleo. En ese contexto, indicaron que los proyectos presentados durante los últimos meses son compatibles con la ampliación de la Zona Franca.