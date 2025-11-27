Zootopia 2

Zootopia es una ciudad compuesta de barrios con culturas diferentes. Hay una lujosa Sahara Square para los animales del desierto, Tundratown para los osos polares y los alces, el Distrito de la Selva Tropical, cálido y húmedo, Little Rodentia para los mamíferos pequeños, y Bunnyburrow para los millones y millones de conejitos. Esta secuela reúne a personajes nuevos y otros que regresan, como los policías novatos Judy Hopps y Nick Wilde, y adelanta una nueva alianza con una serpiente Gary. En esta historia, Nick y Judy se encuentran con el misterioso rastro de un reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis animal. Para resolver el caso, deberán infiltrarse en zonas desconocidas de la ciudad, donde su colaboración se pondrá a prueba como nunca antes.

“En su esencia, “Zootopia” es una película de colegas”, decía el codirector Rich Moore sobre el film de 2016. “Judy y Nick -una coneja y un zorro- son por definición enemigos naturales. Así que esos personajes no se llevan muy bien al principio. Tienen ideas preconcebidas sobre quien es el otro, prejuicios que se ajustan a la realidad”. Y el hecho de que los colegas no se llevaban bien le daba el tono cómico a la película. Judy es una optimista empedernida que cree que cualquiera puede ser lo que quiera. Después de todo, ese es el eslogan de la ciudad. Nick es totalmente opuesto. Es un cínico. Cree que uno es lo que es.

Los realizadores concibieron y construyeron el extenso y detallado universo de Zootopia, poblándolo con 64 especies diferentes de animales que conservaban lo que hace que cada animal sea tan increíble en el mundo real. Pero en este mundo, los animales hablan y llevan pantalones. El equipo pasó 18 meses documentándose sobre animales y reuniéndose con especialistas de todo el mundo, incluyendo el Reino Animal de Disney en Walt Disney World. Recorrieron 14.000 kilómetros hasta Kenia en África, para pasar dos semanas estudiando la personalidad y el comportamiento de los animales. Querían que cada especie de animal fuera real, auténtica y que estuviera basada en su comportamiento en el mundo real.

“Zootopia” fue un gran éxito. Recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo y ganó un Óscar a la Mejor Película de Animación. A pesar del éxito, han tenido que pasar nueve años hasta la llegada de su segunda parte. “Después de la primera película, empezamos a trabajar en “Encantada” casi de inmediato, y tuvimos que terminar primero con ella”, explica el ahora director Jared Bush. “Otro factor, para ser honesto, es que se trataba de un proyecto enorme, y tratar de decidir cuándo hacerlo, cuándo es el momento adecuado, y qué queremos transmitir. Eso implica conocer las expectativas de esta película y querer continuar la historia de una manera muy fiel a los personajes, pero que la historia de cada personaje se integre con la temática general y el misterio que se desarrolla. Es mucho trabajo, y lleva tiempo encontrar la fórmula”.

CINE COLISEO (jue 27 y vie 28 de noviembre, lun 01, mar 02 y mie 03 de diciembre)

18:45 Hs. ZOOTOPIA 2 (3D doblada)

21:30 Hs. ZOOTOPIA 2 (2D doblada)

CINE COLISEO (sáb 29 y dom 30 de noviembre)

16:00 Hs. ZOOTOPIA 2 (2D doblada)

18:45 Hs. ZOOTOPIA 2 (3D doblada)

21:30 Hs. ZOOTOPIA 2 (2D doblada)

Título original: Zootopia 2

Género: Animación, fantasía

Origen: USA

Año: 2025

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 30 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Jared Bush

Producción: Yvett Merino

Música: Michael Giacchino

Voces originales:

Ginnifer Goodwin (Judy Hopps), Jason Bateman (Nick Wilde), Ke Huy Quan (Gary), Fortune Feimster (Nibbles), Quinta Brunson (Dra. Fuzzby), Jean Reno (Bushron), Maurice LaMarche (Mr. Big), Nate Torrence (Benjamin Clawhauser), Leah Latham (Fru Fru), Raymond S. Persi (Flash), Bonnie Hunt (Bonnie Hopps), Don Lake (Stu Hopps), Alan Tudyk (Duke Weaselton)