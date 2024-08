Zulma Lobato sin casa, pide donaciones

Zulma Lobato vivió una fama fugaz cuando hizo sus primeras apariciones en Crónica Tv. El tiempo pasó y no pudo mantener su vigencia en los medios de comunicación. Hoy, su presente es muy complicado y, en las últimas horas, dio una nota en la que pidió donaciones.

Fue este martes en Socios del Espectáculo (eltrece) que reapareció para contar el mal momento que atraviesa no solo de salud, sino en lo económico. La mediática contó recientemente que atraviesa por un duro momento que podría poner en riesgo su estabilidad y la de su inseparable mascota.

La artista explicó el drama y explicó que “estoy al borde del desalojo. Estuve averiguando, 150 o 200 mil pesos por inmobiliaria. Yo no puedo pagar eso, si yo estoy cobrando una jubilación de 270 mil pesos. Yo lo que quiero es que depositen en mi CBU, a ver si me puedo comprar un terreno y hacerme una prefabricada. Necesitaría 9 o 10 millones de pesos”.

Zulma reconoció que estuvo cancelada durante 13 años y se refirió a su peor temor. “A mí lo que me pone mal es que si no consigo un lugar donde estar me tengo que ir a un geriátrico, y ahí no te permiten tener perros. Si a mí me sacan a este animal, yo creo que me muero de tristeza, porque estar en un geriátrico es espantoso. Y yo no soy tan grande como para estar en un geriátrico, tengo 67 años”.

Angustiada por la situación, Lobato fue tajante sobre su presente: “Yo creo que me termino muriendo. Si yo no consigo un lugar, me quito la vida. No tengo momentos de alegría, estoy siempre triste, apagada, con ganas de llorar. Es como que estoy muerta en vida”.