El Patagónico | Regionales | CENTRAL NUCLEAR - 17 mayo 2017 Agulleiro advirtió las consecuencias de un accidente en una planta nuclear Frente a la posibilidad que se construya una planta nuclear en Sierra Grande, en cercanías del límite costero rionegrino con Chubut, el ministro provincial de Ambiente alertó: "una planta instalada en el límite norte de la provincia que tome agua de mar para enfriar los procesos industriales y después que la devuelvan al medio de donde proviene, nos puede perjudicar a todos. Rápidamente si hubiera algún problema o contaminación nos afectaría a nosotros".

El ministro provincial de Ambiente, Ignacio Agulleiro, valoró los resultados obtenidos en el informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que coloca a Chubut como la segunda provincia con menor desigualdad del país. Allí se destaca el índice de sostenibilidad ambiental. Y destacó que para mantener y mejorar ese estatus no debe haber en la Patagonia centrales nucleares y, en el caso de Chubut, megaminería.

El funcionario provincial indicó que en la cuestión ambiental la provincia obtuvo un índice de calidad de 0,595, y recalcó que se debe a las políticas públicas impulsadas por el gobernador Mario Das Neves en sus gestiones a cargo del Ejecutivo.

Señaló que ese índice ambiental se logrará mantener y mejorar si se continúa defendiendo la postura de Chubut como provincia no minera y no nuclear, y preservando fundamentalmente el recurso hídrico. "Los resultados del informe nos demuestran que estamos por el camino correcto en las acciones que estamos llevando adelante por la sostenibilidad ambiental", recalcó.

"Ese índice que obtuvimos tiene que ver con la firme decisión del gobernador, y que nosotros también defendemos de que Chubut tiene que ser una provincia no nuclear y en la que tampoco se lleve adelante la megaminería, porque tiene un riesgo de afectación ambiental grande", expuso.

Por esa razón, "tenemos la firme convicción de que no vamos a permitir ningún tipo de desarrollo en ese sentido porque la provincia no va a correr esos riesgos. Como dijo el gobernador en la provincia vamos a preservar el agua y el futuro de todos los chubutenses".



PLANTA NUCLEAR EN LA PATAGONIA

Sobre la posibilidad de que el Gobierno nacional construya una planta nuclear en Sierra Grande, el funcionario indicó: "la semana pasada nos juntamos con la ministro de Ambiente de Río Negro y nos dijo que no había nada concreto".

Sin embargo, "nosotros le solicitamos tener una mirada regional, porque entendemos que tenemos que trabajar como región para hacer sentir nuestra visión ambiental a Nación".

"Entendemos que esto de la región no nuclear tiene que ver con toda la Patagonia porque una planta instalada en el límite norte de la provincia que tome agua de mar para enfriar los procesos industriales y después que la devuelvan al medio de donde proviene, nos puede perjudicar a todos. Rápidamente si hubiera algún problema o contaminación nos afectaría a nosotros, por eso le planteamos esta necesidad a la ministro", alertó.

En ese marco Agulleiro aclaró: "cada jurisdicción tiene sus límites, potestades y normativas pero no hay que tomarlo a la ligera, hay que consensuarlo como región".

"Vamos trabajar con la firme convicción de que la Patagonia tiene que ser una región no nuclear y que en Chubut se eviten acciones de alto riesgo como la megaminería", afirmó.

En ese sentido indicó: "vamos a defender esa postura para seguir manteniendo e incluso mejorar esos índices de sostenibilidad ambiental, que repercuten directamente en la mejora de la calidad de vida de todos los chubutenses".

En ese sentido, el ministro planteó: "estamos concretando distintas acciones y proyectos tendientes a seguir mejorando la gestión ambiental en Chubut, como el tratamiento eficiente de los residuos sólidos urbanos, el desarrollo de diferentes programas educativos tendientes a seguir trabajando por la sustentabilidad, además del cuidado del recurso hídrico que para la gestión del gobernador Das Neves es fundamental".

