Buzzi y Di Pierro, juntos en un juicio

Martín Buzzi y Nestor Di Pierro deberán sentarse hoy en el banquillo de los acusados cuando a partir de las 8 comience el juicio oral y público por los delitos de "desobediencia judicial en concurso ideal con violación a los deberes de funcionario público", en calidad de coautores.La causa se había elevado a juicio en mayo de 2016 a solicitud del fiscal Héctor Iturrioz y la querella, y tras el rechazo del juez penal Jorge Odorisio a la petición de sobreseimiento que habían planteado las defensas, encabezadas entonces por los abogados Daniel González, en el caso del ex gobernador, y Oscar Herrera para el hoy integrante del directorio de YPF.Como variante en esta instancia, fuentes judiciales confirmaron que Buzzi optó por la defensa pública, que llevará adelante Lucía Pettinari. La querella, en tanto, es ejecutada por Luciana Ferreira.Como se mencionó, la elevación a juicio se da en base a la calificación calificación legal de "desobediencia judicial en concurso ideal con violación a los deberes de funcionario público", en calidad de coautores, para la que se estima una pena dos años de prisión y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Buzzi, y de un año de prisión y el doble de inhabilitación para Di Pierro.EL TERRENOAmbos ex intendentes están acusados, uno por acción y otro por omisión, en el marco de la sentencia judicial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que puso fin a una disputa entre privados por un lote del barrio Industrial que se había iniciado en la década del 80 del siglo pasado.Según consta entre los propios partes informativos del Ministerio Público Fiscal, en diciembre de 2007 la Sala en lo Civil del STJ dictó la mencionada sentencia definitiva en relación a la causa caratulada "Dos Santos Pires, Idalio c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ejecución de Sentencia" mediante la cual puso fin a un largo litigio existente entre el citado ciudadano y la comuna local en relación a un lote del barrio Industrial.El Punto 3° de la parte resolutiva del fallo rezaba: "insistir en el cumplimiento de la sentencia definitiva dada por la misma Cámara, intimando a la demandada Municipalidad de Comodoro Rivadavia a dictar en el término de cinco días desde que quede firme la presente, el acto administrativo que apruebe la cesión de derechos efectuada por el Sr. Delfor Martínez a favor del actor...".Asimismo, se advertía que "si cumplidos la demanda no lo agrega al juicio, la Cámara aplicará intereses a razón de pesos quinientos ($ 500) por día de retraso y dará intervención a la Justicia Penal competente".CONTRADICCIONESEn cumplimiento de esa manda, el Ejecutivo municipal dictó las resoluciones mediante las cuales se aprobó la cesión de derechos llevada a cabo entre Martínez y Dos Santos Pires, y resolvió otorgar título de propiedad a favor de este último. Fue durante la gestión como intendente de Buzzi (2007-11), aunque luego el mismo intendente resolvió, en incumplimiento de la mencionada sentencia, "suspender la ejecutoriedad de la Resolución 1108/08", la que seguidamente fue abrogada mediante Resolución N° 2457/09.Por último, y ante múltiples dictámenes de la Asesoría Letrada del Municipio, mediante Resolución 2108/10, el mismo Buzzi resolvió dejar sin efecto la Reserva efectuada mediante Resolución 2068/92 e intimar a desocupar el inmueble, que estaba libre de ocupantes y casas.A posteriori, y ya durante la intendencia de Néstor Di Pierro, no se adoptó ninguna acción positiva para dar cumplimiento a la sentencia del STJ, ni a la Resolución N°1108/08 que estaba en plena vigencia.