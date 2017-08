El Patagónico | Regionales | FIESTA CLANDESTINA - 07 agosto 2017 Clausuraron una fiesta erótica que prometía al "Negro de WhatsApp" Personal de las áreas municipales de Fiscalización y Seguridad clausuró en la madrugada de ayer una fiesta clandestina denominada "Fiesta del Cuarto de Grey". Fue por carecer de la habilitación correspondiente. Cuando arribaron los efectivos policiales, quienes se hallaban en el lugar creyeron que era parte del show. Se secuestraron unos 120 litros de bebidas alcohólicas y juguetes sexuales.

"Noche de caretas. Noche de placer. Solas – SW - Solos. Copetín, show, tragos y barra libre. La noche esperada, la noche de Grey. Tu noche, no te la podes perder", anunciaba la invitación de "El cuarto de Grey", la fiesta erótica que se organizó en un salón ubicado en Güemes 740, y que fue clausurada por no contar con la correspondiente autorización. Ocurrió en la madrugada de ayer.

El encuentro publicitado en redes sociales llamó la atención del personal municipal que decidió inspeccionar el lugar para corroborar que los organizadores contaran con la habilitación correspondiente.

El operativo contó con la participación de la Dirección General de Habilitaciones Comerciales de la Subsecretaría de Fiscalización, la Secretaría de Seguridad y el área de Rentas, con el acompañamiento de efectivos de la Seccional Primera.

Según se informó, cuando las autoridades irrumpieron, los presentes creyeron que formaban parte de las sorpresas que la fiesta tenía programadas, entre las que se destacaba la presencia del "Negro de WhatsApp". Sin embargo se prendieron las luces, se cortó la música y comenzó la identificación de cerca de 70 asistentes que debieron despojarse de sus antifaces para responder a la requisitoria policial.

El responsable de la Subsecretaría de Fiscalización, Daniel Campillay se refirió ayer a la clausura. "Los organizadores nunca informaron al municipio que debe brindar la autorización para que se pueda llevar cabo cualquier evento en nuestra ciudad. Además, en el momento de la intervención, tampoco contaban con un contrato por el alquiler del salón. Ante estas irregularidades, se clausuró el evento y personal del área de Seguridad procedió al decomiso de bebidas alcohólicas –alrededor de 120 litros- y juguetes eróticos", explicó.

El funcionario aclaró que los juguetes sexuales quedaron a disposición del Juzgado de Faltas a cargo de Daniel Simunovich, quien será el encargado de resolver que se hará con los elementos.

Campillay también manifestó que tanto afuera como adentro del salón se hallaron preservativos usados. Otra irregularidad detectada fue el trabajo de boletería ya que las entradas que se entregaban no contaban con sellado.

El titular del área fiscalizadora aseguró que la organización de "El cuarto de Grey" rozaba la clandestinidad porque si bien fue difundido a través de redes sociales, proponía a los concurrentes que den su número de Documento Nacional de Identidad por una entrada sin datos precisos, como la dirección de donde se realizaría la celebración.

"Esto posiblemente para evitar tener que cumplir con los requisitos que exige el municipio", sostuvo Campillay, quien confirmó que las entradas para acceder a la fiesta tenían un valor de 600 pesos para hombres, 500 pesos para mujeres y 1.000 pesos para parejas.



