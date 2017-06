El Patagónico | Regionales - 21 junio 2017 Cufré sería el hombre del consenso que propondría el PJ de Comodoro Ezequiel Cufré sería la llave para acercar y definir posiciones en el justicialismo de Comodoro Rivadavia y avanzar así en conversaciones con sectores afines del resto de la provincia para arribar a una lista que aglutine a la mayoría del Frente para la Victoria para las PASO del 13 de agosto. La agrupación 7 de Octubre de Petroleros Privados, que ayer adelantó que "no aceptará cualquier nombre" y confirmó su decisión de presentar lista propia, avalaría el nombre del exministro de Hidrocarburos que propondrá el propio intendente Carlos Linares.

El intendente Carlos Linares manejaba ayer el nombre del ex ministro de Hidrocarburos de la provincia durante la gestión de Martín Buzzi, Ezequiel Cufré, para proponer como su precandidato en una mesa final de conversaciones que, con la intención de encontrar una lista de consenso, mantendrá en estas horas previas al cierre de presentación de precandidatos con los dirigentes del resto de la provincia.

La posibilidad de que Cufré sea el precandidato ya había sido adelantada por El Patagónico, que también informó sobre la firme negativa del viceintendente Juan Pablo Luque de presentarse para la contienda a la diputación nacional, como se impulsaba desde algún sector de la intendencia de Comodoro y que en principio tenía el respaldo de la dirigencia del resto de la provincia alineada en la ex lista Azul que conduce políticamente Carlos Linares.

Luque descartó la postulación por la situación en la que se encuentra la ciudad tras el temporal, ya que consideraba inconveniente dejar su puesto en estas condiciones para buscar una representación en el Congreso de la Nación.

Luego de ver que no tenía sentido seguir intentando convencer a su viceintendente, y de sopesar otra alternativa como la de su Asesor Legal, Miguel Criado Arrieta, el jefe comunal comenzó a mensurar los atributos de Cufré que, por otra parte, es bien visto por Petroleros Privados, que ayer realizó una asamblea para dejar en claro que “no aceptará cualquier nombre que se les quiera imponer”, como dejó en claro el secretario general, Jorge Avila.



PETROLEROS CON LISTA PROPIA



En la sede de Petroleros Privados, ante cerca de 700 trabajadores de la agrupación 7 de Octubre, el secretario general del gremio, Jorge Avila, encabezó la anunciada reunión política, en la que el sector anunció su disposición a reservar hoy en el partido número y color para presentar lista propia.

Luego de un informe de situación del secretario adjunto, Carlos Gómez, a quien también se lo menciona como eventual precandidato, Avila dijo que “ni el gremio, ni los trabajadores” permitirán que en esta elección les suceda lo ocurrido en la anterior “cuando nos pusieron un candidato de Buenos Aires”, en alusión al diputado nacional Santiago Igon.

Apenas terminó el plenario, en declaraciones periodísticas, Avila dijo que los petroleros acompañarán al precandidato elegido "solo si nos convence. Si no, ya tenemos decidido presentar mañana (por hoy) pedido de lista y color, porque tenemos nuestros propios nombres”.

En ese sentido, y como lo hizo en el plenario, el también titular de Petrominera aseguró que, en el caso de que no haya acuerdo, “en esta misma sala tenemos candidatos”, en abierta referencia al diputado provincial Carlos Gómez, a quien el sector no descarta como postulante o como llave de negociación para arribar a un consenso.

Para que Cufré sea el precandidato solo falta que el intendente Carlos Linares termine de convencerlo ya que ayer fuentes cercanas a su entorno indicaron a este diario que al ex ministro le molestó que su nombre quedara pegado al del sindicato petrolero, ya que su intención, en caso de aceptar la propuesta, es ser el representante del justicialismo en su conjunto.

