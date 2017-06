Das Neves dijo que el aumento de la luz "es un disparate"

El gobernador Mario Das Neves calificó el aumento de la luz, aprobado el jueves por la mayoría del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, como “un disparate” y consideró que esa medida “es no entender nada y no vivir en Comodoro Rivadavia”.

En sus declaraciones, efectuadas ayer en conferencia de prensa, el gobernador incluso manejó un porcentaje menor ya que la suba actualizada el jueves por los concejales es del 75%, dividida en dos cuotas que se facturarán con los consumos de julio y septiembre

“Eso es un disparate, eso es no entender nada y no vivir en Comodoro", afirmó para luego adelantar que, pese a la teórica falta de sustento en la suba, “van a promulgarlo porque se ha manejado muy mal la cooperativa; entonces la liga siempre el usuario".

JEFE DE CAMPAÑA

En otro orden, Das Neves valoró la figura de los pre candidatos a la diputación nacional Mariano Arcioni y Rosa Muñoz quienes, indicó, “tienen méritos suficientes” para serlo y adelantó que será el jefe de campaña de la fórmula del frente Chubut Para Todos que competirá en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

El titular del Ejecutivo dijo que Arcioni es "una persona con compromiso" e indicó que Muñoz "es una gran militante que recorrió y conoce la provincia. Sixto Bermejo, un señor, es un gran diputado, una persona que aparte representa a uno de los partidos políticos que es parte del frente".

Respecto a Bermejo, Das Neves adelantó que "seguramente luego de que deje la diputación nos va a dar una mano en todo lo que tiene que ver con el Plan Patagonia porque necesitamos fortalecer y acortar los tiempos porque si dejamos que el Estado nacional ponga los tiempos, todo se demora. Si los ponemos nosotros, las cosas cambian".

Al hacer alusión al anuncio de los candidatos señaló que "dijimos que iba a ser el 3, y llegó y ya estamos. Otros tendrán congresos, si lo hacen sino lo hacen, si lo 'truchan', si después lo convalidan; que lo haga cada partido", ironizó.

"Cambiemos no sabe si van solos; radicalismo y el PRO por otro lado, o si van juntos. Se están peleando por un cargo porque si vos tenes que llevar cargos de gobernador, intendentes y concejales, la mecánica es distinta; tenes que hacer muchas asambleas".

"Nosotros hemos hecho la parte formal que tanto le cuesta a los partidos políticos de todo el país". Por eso "ya tenemos nuestros candidatos y estamos muy felices y contentos y, tal como sucedió en el 2015, vamos a salir primeros de vuelta".

El gobernador remarcó que "yo voy a ser el jefe de campaña. No le tiene que sorprender a nadie porque siempre lo fui, hace 30 años y tan mal no nos ha ido porque hay que conocer la provincia".

"Acá se enfoca a veces la Provincia desde el lugar donde uno vive, y una persona que es diputado tiene que conocer la provincia perfectamente y no andar presentándolo uno por uno como me tocó alguna vez a un ex gobernador presentarlo cuando era candidato a gobernador", aseveró.