El Patagónico | Regionales - 20 enero 2017 Das Neves repudió apoyo que brindó el intendente de Epuyén a la RAM El gobernador Mario Das Neves repudió ayer "las declaraciones lamentables de gente que no tiene nada que ver con el Estado de derecho, ni con la democracia" sobre los inconvenientes que tuvieron lugar la semana pasada en el Departamento de Cushamen.

En este sentido, el mandatario aseguró: "Esquel hay una reunión de concejales de Cambiemos, repudiando esto, y yo repudio públicamente al intendente de Epuyén que ayer (miércoles) en una forma absolutamente incomprensible, fue con los concejales a adherir a la posición violenta, nada argentina, fuera de derecho, que tiene el RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)".

"Es muy cool como dije el otro día, les gusta parece, son siempre los mismos personajes", agregó y consideró: "la vida continÚa, nosotros vamos a seguir trabajando para conseguir viviendas, trabajo, porque de esas cosas no se preocupan, pero nosotros sí nos vamos a seguir preocupando".

Asimismo, Das Neves manifestó: "vamos a hablar de algunas cosas que han pasado, porque es muy triste la posición de algunos dirigentes públicos, y mucho más triste uno de la Universidad (Nacional) de la Patagonia (San Juan Bosco), que después viene y golpea la puerta de que hay que ir a buscar 100 millones de pesos porque no le alcanza. Mientras tanto con la firma de la propia (Gabriela) Dufour (diputada provincial del FPV) avala todo ese tipo de compromiso".

En consecuencia, el mandatario provincial volvió a pedir que "tengan memoria porque es importante. Como dije el otro día: no voy a dejar pasar ninguna que yo entienda que no hay que dejar pasar", afirmó.





