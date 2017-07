Descartan que el hombre ahogado sea uno de los pescadores

El cuerpo de un hombre fue hallado el sábado por la tarde en la zona de Cerro Avanzado, a unos 16 Km. de Puerto Madryn. Tras la autopsia se informó que la víctima murió por inmersión y no tenía signos de violencia.

Durante la tarde del sábado un grupo de jóvenes que realizaba travesías de aventura en la zona de Cerro Avanzado, a unos 16 kilómetros de Puerto Madryn, observaron un cuerpo flotando, por lo que ante el temor de que la marea se lo lleve mar adentro, lo sacaron del agua y dieron aviso a las autoridades.

Los peritos del Cuerpo Médico Forense que realizaron la autopsia le informaron a la Fiscalía que la víctima falleció de ahogamiento por inmersión, y no tenía signos de violencia.

La data de muerte es del mismo día, por lo que se descartó que se trate de uno de los pescadores del buque "El Repunte", que se hundió el pasado 17 de junio, como se sospechó en un principio.

El cuerpo del hombre, de aproximadamente 60 años, vestía pantalón azul, buzo rojo y zapatillas blancas.

La víctima no pudo ser identificada hasta el momento, ya que no contaba con documentación en su poder y no hay registro de personas perdidas. Además, el rastreo de sus huellas digitales por los sistemas de base de datos dio negativo.