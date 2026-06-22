El Día del Padre dejó ventas en baja por cuarto año seguido

Pese a las promociones y facilidades de pago implementadas por los comercios, las ventas retrocedieron 0,3% interanual. El consumo se concentró en productos económicos y ofertas.

La celebración del Día del Padre volvió a mostrar señales de debilidad en el consumo. De acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas registraron una caída interanual del 0,3% a precios constantes, completando cuatro años consecutivos de retroceso para una de las fechas comerciales más importantes del calendario.

El relevamiento indica que más del 80% de los comercios apeló a promociones especiales para incentivar las compras. Entre las estrategias más utilizadas se destacaron los descuentos por pago al contado y las facilidades de financiación con tarjetas de crédito. Sin embargo, estos mecanismos no alcanzaron para modificar la tendencia observada durante la jornada.

El ticket promedio se ubicó en 78.986 pesos, por encima de los 41.302 pesos registrados el año pasado. Según el informe, las operaciones estuvieron orientadas principalmente a artículos de menor valor y productos en promoción, reflejando una mayor atención de las familias al cuidado de sus gastos.

El comportamiento fue dispar entre los distintos rubros. Librerías e indumentaria encabezaron las subas con un crecimiento del 2,1%, seguidas por electrodomésticos y equipos de audio y video, que avanzaron un 0,8%. Calzado y marroquinería también cerraron en terreno positivo, con una mejora del 0,4%.

En el otro extremo, los mayores retrocesos se observaron en equipos periféricos, accesorios y celulares, que cayeron 6,1%, mientras que cosméticos y perfumería registraron una baja del 3,8%.