Desde el martes que están sin agua y no reciben respuestas

Vecinos del barrio nuevo de Ciudadela reclamane respuestas de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada ya que desde el martes que "no tenemos ni una sola gota de agua". Tras los reclamos llegó al barrio un camión con agua no apta para el consumo.

En comunicación con El Patagónico, Romina vecina del "barrio nuevo" de Ciudadela denunció que hace tres años que tienen una problemática con la distribución del agua, la mujer detalla que han estado hasta 17 días sin el servicio y que desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada no dan respuestas a sus reclamos.

Romina detalló que ya tienen más de 20 reclamos en "pendiente" sobre esta situación, en ésta última semana asegura que desde el martes que no cuentan con el servicio: "el cronograma que maneja la SCPL es una mentira, te dicen que va a venir a las 18:00 el agua y son las 23:00 y no sale ni una sola gota, como máximo estás seis horas con el servicio y se te vuelve a cortar".

La angustiada vecina reclama: "no toda la gente puede comprar agua, no nos dan ninguna solución, sinceramente estamos podridos que nos tomen el pelo porque hay familias y criaturas detrás de esto. Afuera no hay una gota de agua, estamos peor que los animales rogando agua para poder utilizarla. Las veces que largan el agua, no dura ni seis horas el agua, tenés que estar saliendo a cada rato a ver si el agua sube a los tanques, si sale afuera para poder lavar ropa, higienizarte".

La indignada mujer recalcó que luego de insistir con sus reclamos desde el día martes, la SCPL envió al barrio un camión cisterna: "ayer en la noche llegó un camión con agua, pero solo sirve para el baño porque está de color marrón. Ya cortamos la ruta y vino el viceintendente y la SCPL, puras promesas nos dieron y todavía seguimos igual o peor".