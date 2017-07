El jefe del Departamento de Tránsito de Comodoro Rivadavia, Pablo Sosa, desligó al personal de su dependencia de la responsabilidad de controlar los vehículos mal estacionados en el hospital Regional, que se puso de manifiesto este mediodía cuando un hombre falleció arriba de un colectivo que no pudo ingresar a la guardia.

Desde Tránsito aseguran que: "no tenemos injerencia en el Hospital"

Un hombre de 52 años murió arriba de un colectivo de un ACV mientras el chofer intentaba ingresar al hospital Regional de Comodoro Rivadavia, no podía porque vehículos particulares bloqueaban la entrada. Al respecto ell jefe del Departamento de Tránsito Pablo Sosa salió a desligar de responsabilidades a su sector.

Según relató Sosa a radio Del Mar: "la cooperativa (SCPL) estaba trabajando en una rotura en las calles Saenz Peña e Hipólito Yirigoyen, lo que ayudó al congestionamiento vehicular en la zona del hospital Regional y además no tenemos injerencia dentro del estacionamiento del hospital, ellos tienen seguridad y deben hacerse cargo de las personas que estacionan mal".

Sobre el trabajo que realizan en la zona el jefe del Departamento de Tránsito aseguró: "a veces con urgencia la gente estaciona mal y nosotros cuando estamos en el lugar les decimos que no tapen la entrada, pero no podemos estar las 24 horas en el hospital, para eso tienen la seguridad. Yo quiero decirle a la gente que Tránsito no tiene injerencia dentro del hospital".