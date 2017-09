El Patagónico | Policiales | VIOLENCIA - 05 septiembre 2017 Docente fue golpeada por la madre de un alumno en la Escuela 209 El ataque ocurrió ayer a las 17:30, a la salida del turno tarde, por motivos que son materia de investigación. La docente fue agredida en forma verbal y con golpes de puño. Desde la Seccional Sexta, que intervino en el hecho, confirmaron que la mujer resultó lastimada y se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal.

Una docente fue agredida en forma verbal y hasta con golpes de puño por la madre de un estudiante que la esperó a la salida de la Escuela provincial 209, que funciona sobre avenida Polonia y Pieragnoli.

Si bien se desconocen las causas del grave ataque, la profesional denunció el hecho en la Seccional Sexta.

Según contó, la agresión se produjo a las 17:30, horario de salida del turno tarde, y los propios estudiantes, profesores y otros padres fueron testigo del incidente.

La educadora de nivel secundario detalló que fue abordada por la madre de un alumno que la esperó en los portones de la escuela.

Primero la agresora comenzó a insultarla sin importarle la presencia de otros adolescentes. Después, la agresión se tornó más violenta y la furiosa madre le propinó golpes de puño a la víctima, quien resultó lastimada en el rostro.

Luego de ese escándalo, protagonizado en plena vía pública, la agresora se retiró a su domicilio. La docente, en tanto, fue asistida por sus compañeros y autoridades escolares quienes la contuvieron por la situación vivida. Posteriormente, la acompañaron hasta la dependencia del barrio para radicar la respectiva denuncia.

Las autoridades policiales confirmaron a este diario que la víctima sufrió lesiones. No obstante, desde la comisaría evitaron ahondar en datos sobre las identidades de la víctima y de la agresora para no afectar al estudiante, quien indirectamente quedó involucrado en el ataque iniciado por su madre.

En el caso tomó intervención el Ministerio Público Fiscal que deberá iniciar la investigación.

Desde el colegio, en tanto, se tomarían medidas de seguridad para que no vuelva a repetirse un incidente de este tipo y mucho menos en presencia de los propios alumnos.





Fuente: