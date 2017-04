El Patagónico | Regionales | TEMPORAL - 05 abril 2017 El gobernador le pidió a algunos periodistas "más responsabilidad" Das Neves criticó que la periodista parlamentaria Silvina Cabrera difundiera sin chequear que se había derrumbado el techo del Club Huergo y que como consecuencia había varios fallecidos. También reprochó la actitud del gerente de Noticias de LU20, Carlos Di Filippo de poner en duda las obras que se están realizando con el bono de endeudamiento internacional y anticipó que lo denunciará ante la Justicia.

El gobernador Mario Das Neves, pidió ayer mayor "responsabilidad a la hora de comunicar" y sostuvo: "no hay que hablar estupideces ni hacer circular mentiras porque hay gente que está sufriendo".

En forma tajante expresó: "estoy tan podrido de cosas que pasan, no sólo los diputados que mandan ese proyecto de ley de 40 millones de dólares, que tienen siempre esa actitud belicosa, cuando nosotros estamos juntando peso por peso para asistir a la gente".

"Después la actitud de una periodista, la directora General de Prensa de la Legislatura, Silvina Cabrera, que cobra del Estado, que tenemos el WhatsApp donde decía que se había caído el techo del Club Huergo y había varios muertos. Irresponsable".

Planteó: "la Legislatura le tendría que pedir la renuncia por irresponsable porque es funcionaria provincial. No puede ser ella (por Cabrera) la que esté haciendo circular que se había caído el Huergo y que habían fallecido muchas personas".



LAS OBRAS DEL BONO



También cuestionó al gerente de Noticias de LU 20 de Trelew, Carlos Di Filippo. "Les quiero decir que hoy a la mañana Carlos Di Filippo ha mentido arteramente, porque ha dudado de las obras del bono provincial que se están haciendo en toda la provincia", sostuvo.

"Lo que pasa que sólo va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. No tiene producción y se maneja con chismes y los chismes últimamente se los escribe (la diputada Gabriela) Dufour. Yo lo voy a denunciar porque él no puede estar dudando de todas las obras de los 27 intendentes y de las 20 comunas", anticipó.

Das Neves se preguntó en ese marco: "¿quién es él para agarrar un micrófono y decir las mentiras que estaba diciendo?" y pidió que "sea responsable. Esto que digo se lo dije ayer al dueño de la radio, porque respeto todas las opiniones y las críticas pero no se puede actuar con esa irresponsabilidad y menos en estas circunstancias", advirtió.

Consideró: "eso es mala fe, la misma mala leche que tuvo cuando yo estuve internado y andaba averiguando en el Hospital Austral si era cierto que a mí me habían operado, cuando me habían operado siete veces, pensando que yo estaba mintiendo. Ese es Carlos Di Filippo el periodista que hace muchos años que viene tirando siempre basura a la población. Yo no me callo".

Das Neves insistió: "no hay que hablar tantas pavadas porque estamos viviendo una situación difícil y muy complicada, hay mucha gente que está desesperada".

"No sean caraduras e imbéciles que alteran a la gente. Si son solidarios y hablan tanto que vayan y trabajen, porque no hay que hablar estupideces y meterle cosas en la cabeza a la gente, eso es no saber en qué mundo viven".

"Los que tienen el micrófono tienen que ser responsables a la hora de comunicar" y también "tiene que ser responsable la ´vedette´ de una radio, que le faltan las plumas nada más, que diga las cosas como son, que hable en serio", sentenció.

